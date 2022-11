PSG – Bayern Munich, Saint-Valentin… La drôle de polémique après le tirage au sort de la Ligue des Champions

Le tirage de la Ligue des Champions pour les huitièmes de finale n’a pas fait beaucoup d’heureux. En plus de tomber sur un gros morceau, le Bayern Munich, les amoureux du PSG doivent aussi composer avec une date un peu particulière. Le match aller se jouera le soir de la Saint-Valentin et ça fait déjà grincer quelques dents…

Le PSG n’a pas l’habitude d’être heureux au tirage. Dans l’histoire récente de la Ligue des Champions, Paris a très souvent hérité de gros poisson comme Manchester City, Manchester United, le Real Madrid et bien sûr l’incontournable FC Barcelone, dont la « remontada » peine encore à partir des mémoires parisiennes. Cette édition 2022-2023 n’échappe pas aux mauvaises pratiques puisque la bande à Kylian Mbappé croisera le chemin du Bayern Munich pour les huitièmes finales. Faute d’avoir pu terminer premier de son groupe, Paris savait qu’un gros morceau pouvait arriver. C’est le cas, avec le vainqueur de l’édition 2020.

Il y a 5 ans aujourd'hui, le PSG mettait une fessée au Barça ! Victoire 4-0 en 8èmes de finale aller de la #UCL, avec une prestation titanesque de Prensnel Kimpembe ce jour-là. Le soir de la Saint-Valentin… Amoureux du football, vous vous en souvenez ? 😉 pic.twitter.com/SL5avGYJMC — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) February 13, 2022

Un soir de Saint-Valentin…

Malheureux au tirage, heureux en amour ? Pour le moment, l’adage n’a pas encore trouvé sa cible… Et ce n’est pas le tirage au sort des huitièmes de finale de Ligue des Champions qui va arranger les choses ! En effet, en marge des affiches de la reine des compétitions, un vent de contestation souffle déjà sur les réseaux sociaux. En effet, le premier match entre le PSG et le Bayern Munich se jouera le… 14 février 2023 ! Pile le soir la Saint-Valentin… Ce n’est pas la première fois que la Ligue des Champions court-circuite la fête des amoureux. Mais visiblement, c’est la fois de trop. Les commentaires des aficionado de l’amour sur les réseaux sociaux fleurissent déjà à quatre mois de l’événement. Pas sûr que l’UEFA ne prenne en compte ce petit carambolage du calendrier. Et pour ne rien arranger, le match retour a lieu le 8 mars, journée de la Femme. Si elles sont de plus en plus nombreuses à suivre les performances du Paris Saint-Germain, elles sont encore une bonne majorité à ne pas faire du PSG leur priorité… Les fans parisiens vont avoir du fil à retordre pour suivre les performances de leur club préféré. Encore plus après une Coupe du Monde en plein hiver. Place aux négociations !