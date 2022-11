Troyes : Irles débarqué, Bettoni proposé (INFO Média Foot)

La valse des entraîneurs continue avec le départ surprise de Bruno Irlès, entraîneur de Troyes. Selon nos infos, le profil de David Bettoni a été proposé à l’ESTAC. Des discussions sont en cours.

La Ligue 1 est sous tension. La règle des quatre descentes pour cette saison 2022-2023 met tous les clubs à cran. La moindre mauvaise série est sujet à un licenciement d’entraîneur… Après 10 journées, 4 entraîneurs ont déjà vu leur départ acté (Lorient, Brest, Lyon et Montpellier). C’est autant que sur toute la saison 2021-2022. Mais le record de l’exercice 2004-2005 est encore loin (11 entraîneurs virés cette saison-là !). Même si l’ESTAC vient d’ajouter un nouveau nom à la liste de 2022-2023… Bruno Irlès vient en effet d’être démis de ses fonctions.

1.06 – Bruno Irles parmi les entraîneurs de Troyes en Ligue 1 : 1.06 pt/match – 🥈

24% de victoires – 🥈

1.33 but/match – 🥇 Départ. pic.twitter.com/kSkSPilKzc — OptaJean (@OptaJean) November 8, 2022

Bettoni sur les tablettes de Troyes

13e de Ligue 1, Troyes n’est pas l’équipe la plus en danger. On attendait en effet du mouvement à Strasbourg (Julien Stéphan) ou Angers (Gérarld Baticle). C’est finalement Bruno Irlès qui a pris la porte. Et selon nos infos, les dirigeants troyens sont déjà à pied d’œuvre depuis un moment pour tenter de trouver son successeur… Parmi les pistes en cours, on retrouve celle menant à David Bettoni. L’ancien adjoint de Zinedine Zidane, qui se retrouve sur plusieurs short-list depuis quelques temps, a été proposé au club troyen. Pour l’heure, les discussions se poursuivent, d’autres profils vont être étudiés. Comme celui de l’actuel directeur du centre de formation de Manchester City, Jason Wilcox (51 ans).