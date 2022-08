L’OM doit se débarrasser de ces deux attaquants au plus vite

Alors que l’Olympique de Marseille fait au mieux pour signer Alexis Sanchez le plus rapidement possible, Pablo Longoria a un autre problème à résoudre. En effet, il va vite falloir faire partir Konrad de la Fuente et Cédric Bakambu pour faire de la place au Chilien. Crédit photo : Twitter @europacnfleague

Ils se sont avérés être deux flops à l’Olympique de Marseille. Arrivé l’été dernier, Konrad de la Fuente a beaucoup déçu malgré de bons matchs en début de saison, avec un profil très percutant sur son côté gauche. Même constat pour Cédric Bakambu, arrivé quant à lui cet hiver, et qui n’aura marqué que quatre petit buts en 21 rencontre disputées…Certes, c’est déjà mieux que l’Américain qui ne sera pas parvenu à inscrire son nom sur le tableau des buteurs.

Un point de chute trouvé pour de la Fuente

C’est ce qui se dit depuis un moment déjà concernant les avenirs de Konrad de la Fuente et Cédric Bakambu, respectivement liés à l’Olympique de Marseille jusque juin 2025 et 2024. Les deux joueurs en question vont devenir des dommages collatéraux à la venue d’Alexis Sanchez, de plus en plus proche. Pablo Longoria ne perd pas une seule seconde, son but numéro un étant de dégraisser l’effectif et d’alléger sa masse salariale. L’ancien barcelonais et âgé de 21 ans n’est plus très loin de rejoindre Valladolid en prêt avec une option d’achat, qui deviendra obligatoire sous certaines conditions préalables. D’après La Provence, un accord devrait bientôt être trouvé concernant le joueur marseillais n’ayant pris part qu’à 21 rencontres toutes compétitions confondues la saison passée. Relégué il y a un an, le club espagnol présidé par le Brésilien Ronaldo vient tout juste de remonter dans l’élite et aspire à de nouveaux objectifs.

Bakambu envoyé au Celta Vigo ?

D’après les informations de Morrazzo, journal espagnol, le Celta Vigo est plus qu’intéressé pour s’attacher les services du buteur marseillais. Des négociations seraient déjà en cours entre les deux clubs. Un transfert de 6 ou 7 millions d’euros pourrait aboutir. Mais l’envie du joueur est-elle la même que l’OM ? Pas sûr puisque le Congolais de 31 ans veut à tout prix jouer la Ligue des champions la saison prochaine avec son club. Selon les dernières rumeurs, le principal concerné ne veut pas quitter la cité phocéenne, seulement sept mois après y avoir posé ses valises. En tout cas, l’OM compte bien se défaire de son joueur et de son salaire onéreux estimé à 320 000 euros par mois et 3.8 millions d’euros par an. Celui-ci posera clairement problème dans le cadre de l’affaire Alexis Sanchez. Affaire à suivre concernant Cédric Bakambu.