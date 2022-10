Francfort – OM : Le rêve d’une qualification se dessine…

Après deux belles victoires face au Sporting, l’OM se prend à rêver d’un ticket pour les huitièmes de finale. Si Tottenham écrase les Lisboètes et que les Marseillais s’imposent à Francfort, ça commencera à sentir très, très bon…

Excellent depuis le début de la saison en Ligue 1, malgré 3 défaites de rang (Ajaccio, PSG et Lens), l’OM avait eu du mal à se lancer dans sa campagne européenne de Ligue des champions. Placé dans un groupe plus abordable que d’autres, le club s’est parfaitement relancé dans la course à la qualification pour les huitièmes de finale en battant deux fois le Sporting Portugal. Opposé mercredi à l’Eintracht Francfort, l’OM a une belle revanche à prendre après un match aller décevant au Vélodrome. Les Marseillais, qui viennent de connaître leurs premiers échecs en Ligue 1, doivent absolument tenir bon.

🔹Les supporters de l'OM sont autorisés de déplacement pour les rencontres face à Francfort et face à Strasbourg. (@KebailiD)#TeamOM pic.twitter.com/VAhzoIKICS — MercatOM (@Mercat_OM) October 17, 2022

Une course totalement relancée

Battus lors des deux premiers matches en Ligue des champions, les Marseillais ont eu l’occasion de se rattraper en affrontant deux fois d’affilée le Sporting Portugal. Le club portugais, vainqueur de ses deux premiers matches, avait alors pris largement la tête du groupe. Mais l’OM a su faire basculer les choses lors des deux affrontements, même si le club a été bien aidé par le sabotage du Sporting. Les Portugais ont mal géré les deux matches, commettant des grossières erreurs qui ont permis au club phocéen de tirer son épingle du jeu. Désormais remonté à la deuxième place du classement du groupe D, l’OM peut espérer continuer son aventure.

Si Francfort pouvait laisser Lindstrom dans les tribunes, contre Marseille…https://t.co/5ESyFri9Ed — SO FOOT (@sofoot) October 22, 2022

Le cauchemar de 2020 déjà oublié

Dans son histoire récente, l’OM n’a pas vraiment eu de grand succès en Ligue des champions puisque la dernière campagne avant cette année s’était conclue par un triste record de défaites consécutives dans la compétition, en 2020. Cette année, les Marseillais ont déjà fait mieux et ont déjà fait oublier cette grande désillusion. Mais les supporters rêvent de mieux et espèrent que le parcours européen de leur club continue. L’Eintracht Francfort, en difficulté en début de saison, semble désormais en meilleure posture. Si les Marseillais s’imposent mercredi soir, ils feront un grand pas vers la qualification, une première depuis 2011-2012.