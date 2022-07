OM : Igor Tudor et la peur d’une grosse erreur de casting…

Pour prendre la succession de Jorge Sampaoli, l’OM s’est tourné vers le technicien croate, Igor Tudor. Un entraîneur peu connu qui va devoir prouver sa valeur pour s’imposer à Marseille et tenter de durer. Et c’est mal parti…

Le départ de Jorge Sampaoli n’était pas du tout prévu au programme. Encore moins après la belle saison 2021-2022 ponctuée par une deuxième place de Ligue 1, un billet pour la Ligue des Champions et une demi-finale européenne en Conférence League. En plus des résultats, c’est aussi l’état d’esprit conquérant d’un OM qui retrouvait, sous Sampaoli, son légendaire supplément d’âme. Cette démission surprise tombe donc vraiment mal dans un projet McCourt qui retrouvait peu à peu du sens après l’ère Eyraud, minée de mauvais investissement et de choix hasardeux. Pour succéder à Jorge Sampaoli, l’OM s’est donc tourné vers Igor Tudor.

Un technicien méconnu en France.

Aucune référence

Le nom d’Igor Tudor n’est pas le plus connu du circuit. Joueur, il a eu ses heures de gloire avec la Juventus de Zinedine Zidane. Finaliste de la Ligue des Champions en 2003, le Croate s’est ensuite tourné vers une carrière d’entraîneur. En Croatie, Grèce, Turquie, puis en Serie A, il a commencé à se faire un nom au moment de prendre en main le Hellas Verone en 2020-2021. Son fait d’arme, avec 14 victoires, 11 nuls et 11 défaites. Son principal fait d’arme… Un peu court pour atterrir sur le banc d’un club aussi populaire et historique que l’OM, encore plus pour son retour en Ligue des Champions.

🎥 Au coeur de la première séance d’entraînement de nos Olympiens au St George’s Park 🛠⚽️🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/DNjqOvkH28 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 24, 2022

Démarrage catastrophique

Les débuts d’Igor Tudor à l’OM sont inquiétants. Dans les résultats, son équipe a tout simplement perdu deux rencontres sans inscrire le moindre but, face à Middlesbrough (2-0) et Norwich (3-0). Deux équipes anglaises qui ne sont pas non plus des cracks de Premier League… L’anecdotique victoire marseillaise contre Marignane Gignac le 13 juillet (4-1) ne peut masquer l’inquiétude qui grandit du côté des supporters. La question commence déjà à naître : Et Igor Tudor était une erreur de casting ?

Un recrutement qui pose question

De son côté, Pablo Longoria tente d’armer comme il se doit Igor Tudor pour pouvoir jouer sur tous les tableaux de la prochaine saison. Un recrutement qui a pris du temps à cause de la DNCG. Et même si l’OM se montre très actif, avec de nombreuses recrues dans le secteur défensif notamment (Isaak Touré, Samuel Gigot, Chancel Mbemba, Jonathan Clauss), impossible de ne pas craindre le manque d’expérience des recrues, et du groupe en général, sur la scène européenne. En plus d’avoir un entraîneur qui ne l’a jamais disputé sur un banc de touche, l’OM aura un effectif très peu rompu aux joutes européennes. Après le parcours catastrophe de 2000 (4 matchs, 4 défaites, 0 but inscrit), les Marseillais seront attendus au tournant. Et clairement, le premier fusible s’appellera Igor Tudor. Ses débuts dans le grand bain 2022-2023, en compétition officielle, seront décisifs pour son aventure à l’OM.