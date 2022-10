Comment le PSG pourrait financer la construction d’une équipe hors du commun…

A défaut de construire autour de quelques individualités, le PSG pourrait changer sa stratégie et miser sur un collectif exceptionnel. Pour cela, la vente de Kylian Mbappé en 2023 serait parfaite. Sportivement et économiquement, Paris serait dans les clous.

Alors que l’arrivée de Luis Campos a complètement bouleversé les objectifs sportifs du PSG, le club n’a pas complètement réussi son mercato estival. Kylian Mbappé a pris la décision de rester à Paris alors qu’il avait l’occasion de réaliser son rêve en signant au Real Madrid à la fin de la saison dernière. Depuis, la stratégie est d’organiser l’équipe autour de lui mais il manque encore de possibilités. C’est d’ailleurs sa réaction à l’issue du match face à l’Autriche la semaine dernière qui remet au goût du jour un futur départ du PSG du Français. Plus libre en Equipe de France, il a davantage de chances de s’exprimer par rapport à son aventure en club selon lui.

Un changement de plan à venir

Alors que tout semblait aller en faveur d’un jeu autour de Kylian Mbappé, le PSG pourrait changer de plan prochainement pour bâtir une nouvelle équipe en le vendant. En effet, le Français, véritable élément indispensable du PSG depuis son arrivée en 2017, répond aux attentes que l’on avait placées en lui tout jeune. D’autant plus qu’il tire un peu les ficelles au PSG puisqu’il n’hésite pas à faire des demandes à ses dirigeants et à Luis Campos. Cet été par exemple, le PSG s’est jeté sur la piste Robert Lewandowski pour accompagner au mieux un Kylian Mbappé sur qui tout reposait souvent.

🚨 Florentino Perez a révélé lors d’une rencontre avec les socios qu’il ne ferme toujours pas la porte à Kylian Mbappé et Erling Haaland. (@elchiringuitotv) pic.twitter.com/wdp5w1shIl — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) September 28, 2022

Un transfert nécessaire pour tout changer

Alors que l’on pensait que le contrat de Kylian Mbappé allait jusqu’en 2025 à l’origine, des récentes révélations ont affirmé que le Français honore un contrat jusqu’en 2024 avec une année supplémentaire en option. Une révélation qui change tout et relance la question d’un futur transfert du Français dans les prochains mois. En vendant Mbappé, le PSG pourrait récolter une énorme somme et rebâtir entièrement un nouvel effectif capable de réaliser tous les objectifs sportifs établis. D’autant plus si le Real Madrid ouvre la porte au Français… Alors que l’on pensait les Merengue vexés à jamais, Florentino Pérez aurait fait savoir, lors d’une réunion avec des socios, que les dossiers Haaland et Mbappé étaient toujours ouverts. Pour rappel, le Real Madrid a peu recruté l’été dernier puisqu’Aurélien Tchouaméni a été la seule acquisition du club (Antonio Rudiger était libre de tout contrat). En 2023, le Real aura une enveloppe de 400 millions d’euros !

3 à 4 joueurs de classe mondiale

Dans la perspective d’une vente de Kylian Mbappé, le PSG peut raisonnablement imaginé un deal à 200 millions d’euros. Le Real Madrid pourrait très facilement rentabiliser cet achat, sur et en dehors du terrain… Pour Paris, il s’agirait ensuite de bâtir un collectif hors du commun avec cet argent. En défense et au milieu, notamment, Luis Campos pourrait s’offrir 3 à 4 joueurs de classe mondiale. Ces joueurs qui manquent à Paris pour franchir un cap. Avec Théo Hernandez (Milan AC), Milan Skriniar (bientôt libre), Bruno Fernandes (Manchester United), N’Golo Kanté (bientôt libre) et Bernardo Silva (Manchester City), le collectif parisien aurait fière allure…