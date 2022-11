Nice, Lille, Monaco : Ces 3 équipes qui peuvent créer la surprise en 2023 !

Après un début de saison timoré, trois équipes de Ligue 1 montent en régime et pourraient être les belles surprises de la deuxième partie de saison.

De nombreux clubs de Ligue 1 se disputent les cinq places européennes parmi lesquels figure l’OGC Nice, le LOSC et l’ASM. Si les Monégasques occupent actuellement la 5e place synonyme de Ligue Europa Conference, le club de la principauté à des objectifs plus ambitieux tandis que Lille et Nice devront rapidement rattraper le wagon de tête après le Mondial.

Le double projet monégasque

Qualifié en barrages des 8es de finale de Ligue Europa, Monaco devra se défaire du Bayer Leverkusen pour poursuivre son aventure européenne. Une belle affiche tandis que les Monégasques auront un coup à jouer face à des Allemands auteurs d’un délicat début de saison. En championnat, l’ASM corrige peu à peu son mauvais début d’exercice. Actuellement 5e, les hommes de Philippe Clement ne sont inclinés qu’à une seule reprise lors des 9 derniers matchs de Ligue 1. Ce dimanche soir, un défi de taille attend l’ASM avec un choc contre l’OM. Une victoire permettrait de s’emparer de la 3e place et d’aborder plus sereinement l’après Coupe du Monde.

Ça fait des semaines qu’on dit que le LOSC est l’équipe la moins bien payé au vu du contenu proposé, on peut pas dire que ce match contre Rennes déroge à la règle.. bien au contraire. — 𝚆𝚊𝚕𝚒𝚍 𝙰𝚌𝚑𝚎𝚛𝚌𝚑𝚘𝚞𝚛 (@walidacherchour) November 6, 2022

Focus sur la Ligue 1 pour le LOSC

Décevant 10e la saison dernière, le LOSC ne dispute pas de compétition européenne ce qui ne lui a pas empêché de rater son début de saison. Malgré un Jonathan David flamboyant, les Lillois pointent à la 7e place et comptent 4 points de retard sur la première place européenne détenue par l’ASM. Malgré le match nul (1-1) contre Rennes et la défaite (0-1) à Lyon le 30 octobre dernier, Lille restait sur 3 victoires consécutives encourageantes. Le manque de régularité lillois devra être corrigé pour la deuxième moitié de saison si le LOSC veut prétendre à l’Europe. Contrairement à l’ASM, le calendrier est clément avec la réception de la lanterne rouge angevine ce dimanche.

L’homme fort de ce début de saison à l’#OGCNice c’est bien Mario #Lemina 🇬🇦 Omni-présent au milieu dans la récupération de balle, le pressing, l’engagement, la relance et la temporisation du jeu. Lorsqu’il sort notre Gym se transforme soudainement en perdant sa stabilité⚔️ pic.twitter.com/EzlaCR0sfx — 🇾🇪SoccaNissa🦅 (@NissaSocca) November 7, 2022

L’OGC Nice déjà face au mur

Alors que le Gym a bataillé pour décrocher la première place de son groupe de Ligue Europa Conference, l’aventure en C3 se prolonge pour le club azuréen qui doit maintenir sa bonne dynamique en championnat. Le début de saison niçois était inquiétant mais Lucien Favre est parvenu à redresser la barre. En Ligue 1, le Gym reste sur cinq matchs sans défaite mais laisse filer de précieux points. Avec déjà 8 points de retards sur la cinquième place, Nice doit impérativement remporter son prochain match face à un OL en transition depuis l’arrivée de Laurent Blanc.