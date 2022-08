Leeds dégaine une offre pour Kalimuendo (PSG) ! (INFO Média Foot)

Positionné sur Arnaud Kalimuendo, Leeds vient de passer concrètement à l’attaque. Le club anglais a transmis une très belle offre au PSG pour le transfert de l’attaquant parisien.

Depuis plusieurs semaines, Média Foot vous délivre des infos sur le dossier Kalimuendo. Et notamment l’intérêt de deux clubs anglais ultra motivés à l’idée de récupérer l’attaquant du PSG : Leeds et Newcastle. Jusqu’à présent, seuls les Magpies ont avancé très concrètement. Mais le projet du NUFC ne semble pas convaincre l’attaquant du PSG. Si les discussions se poursuivent au sein même du club parisien pour prendre position sur l’avenir du joueur prêté à Lens la saison dernière et qui montre de belles choses depuis la reprise de l’entraînement, les dirigeants viennent de recevoir une nouvelle offre.

Elle provient de Leeds !

Leeds propose 20 M€

Leeds vient de mettre un gros coup d’accélérateur dans le dossier Kalimuendo. Le club anglais a transmis une belle proposition, à hauteur de 20 millions d’euros. C’est précisément le montant minimum souhaité par le PSG pour son buteur. Luis Campos espère boucler un deal entre 20 et 25 millions d’euros. Sous contrat avec Paris jusqu’en juin 2024, le joueur formé au club sait que son avenir est bouché avec une concurrence hors du commun. Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé ont déjà les trois places de titulaire devant. Pablo Sarabia et Hugo Ekitike se répartissent déjà les rôles de doublures.

Très courtisé en ce mercato estival, Arnaud Kalimuendo est sur les tablettes de plein d’autres clubs. Comme nous l’avons publié, l’OL regarde le dossier si jamais Moussa Dembele s’en va. En France, Rennes est également à l’affût. Florian Maurice n’exclut pas une opération si jamais une opportunité se débloque. En Italie, nouvelle piste, c’est l’Inter Milan qui est là…