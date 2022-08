Le PSG garde un œil sur Rafaël Leao (INFO Média Foot) !

Dans la short-list de Luis Campos, il y a encore beaucoup de talents que le Portugais aimerait faire venir au PSG. Selon nos sources, le profil de Rafaël Leao (Milan AC) en fait partie.

En arrivant au PSG, Luis Campos avait les idées pour le nouveau projet accepté par Doha. Le Portugais veut instaurer de nouvelles règles, un nouveau fonctionnement et construire l’avenir des Parisiens dès maintenant. Pour cela, Campos utilise la même méthode qu’à Monaco et Lille. Il contrôle tout le club, du sol au plafond. Et son recrutement est orienté vers des besoins comme des talents précis. Des joueurs pour répondre à une fonction demandée par l’entraîneur (polyvalence, expérience ou efficacité). Des talents prometteurs qui peuvent devenir des références à leur poste dans les années à venir. Voilà pourquoi Paris a investi sur Vitinha (FC Porto), Ekitike (Reims) et Mukiele (Leipzig). Ces trois garçons sont les successeurs de Verratti, Mbappé et Hakimi. Ils vont avoir du temps rapidement et la passation de témoin va se faire progression. C’est la méthode Campos et elle marche : Monaco et Lille ont été champions de France et ont vendu leurs talents à prix d’or dans toute l’Europe.

Leao dans le viseur du PSG

Avant même d’arriver à Paris, Luis Campos savait précisément quels dossiers il souhaitait boucler. Vitinha est un talent qu’il connait depuis plusieurs saisons. Il était sa priorité au milieu du terrain. Tout comme Renato Sanches, qu’il a fait venir à Lille et qu’il signe à présent au PSG. En attaque, le Portugais a aussi un plan de vol bien précis. Sur sa short-list, quelques noms clairement identifiés. Et selon nos infos, il y a un garçon qui lui plaît plus que tout. Même configuration que Renato Sanches : Un joueur qu’il a acheté avec Lille et qu’il aimerait recruter à Paris. Il s’agit de Rafaël Leao. Luis Campos adore le profil et il croit dur comme fer à sa capacité à devenir l’un des meilleurs du monde au PSG. Il suffit de voir son évolution des derniers mois pour être d’accord avec lui. Au Milan AC, Rafael Leao a réalisé une saison monstrueuse.

The anniversary of @RafaeLeao7 signing for @acmilan is the perfect excuse to dig out a few of his best goals from last season ⚽️ How do you rate him out of 🔟, Rossoneri fans? 🔴⚫️#SerieA 💎 pic.twitter.com/CThTMjoMf3 — Lega Serie A (@SerieA_EN) August 1, 2022

Écurie Jorge Mendes…

Comme Vitinha et Renato Sanches, Rafaël Leao est un joueur de l’écurie pilotée par Jorge Mendes. L’agent portugais est un proche de Luis Campos. Et les deux hommes n’hésitent pas à imaginer un avenir comme entre les talents portugais de Gestifute, l’agence de Mendes, et le PSG. Comme révélé en premier par Média Foot, Paris pense à Manuel Ugarte, milieu de terrain du Sporting et joueur de Jorge Mendes. Il y a quelques heures, 10 Sport a publié des infos sur un intérêt de Bernardo Silva (Manchester City), géré par… Jorge Mendes.