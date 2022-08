PSG, Real Madrid, Mbappé : Cette prime qui a fait toute la différence…

Retournement de situation incroyable dans le dossier Mbappé. La star du PSG va finalement rester et prolonger. Un énorme coup dur pour le Real Madrid, qui pensait avoir match gagné. Et dans ce dossier, il semble que le montant des primes proposées par les Qataris ait fait la différence…

Kylian Mbappé reste au PSG. Il ne manque que l’officialisation mais l’ensemble des médias, français et espagnols, confirment en cœur que le Français a pris sa décision. Il va prolonger son contrat, a priori de trois ans, pour être Parisien jusqu’en juin 2025. Un véritable coup de tonnerre dans le monde du football et des transferts. Tout le monde était certain de le voir rejoindre le Real Madrid. A commencer par le président, Florentino Pérez. La clim’ est sans comparaison…

Et pour réaliser cet authentique exploit, Paris a usé de ses armes. Financières, notamment.

Une prime hors du commun !

Les propositions du Real Madrid et du PSG se sont longtemps ressemblé. Mais lors de la dernière réunion entre le clan Mbappé et Paris, Doha a su faire la différence. Salaire et prime, tout a été revu à la hausse. Et les dirigeants qataris se sont engagé sur des points sportifs, également. Kylian Mbappé va avoir un droit de regard sur les choix du club. A commencer par celui de l’entraîneur. Mauricio Pochettino vit ses derniers instants, un nouveau coach va débarquer. Kylian Mbappé sera associé à ce choix, comme Lionel Messi et Neymar.

Juste heureux de savoir que le meilleur joueur du monde @KMbappe reste en France où il continuera d’illuminer notre championnat et de régaler tous les fanas de foot d’où qu’ils viennent. — Denis Brogniart (@DenisBrogniart) May 21, 2022

Financièrement, la différence a fini par être colossal entre Paris et Madrid. Et notamment du côté de la prime à la signature, qui semble avoir fait toute la différence… Selon Eurosport Espagne, le PSG va payer un montant de 300 millions d’euros. Kylian Mbappé est bien évidemment concerné par cette prime, mais également son papa, qui gère la carrière de son fils. Plus de 100 millions d’euros pour Wilfried Mbappé… Il y a quelques jours, Manchester City a signé Erling Haaland et là encore, le père du joueur a été intégré dans les primes à la signature. Une pratique de plus en plus courante. Et pour le dossier Mbappé, Paris a su en profiter pour marquer des points importants.

Courtisé par le Real Madrid, Kylian Mbappé a accepté l’offre de prolongation du Paris Saint-Germain. Ne manque plus que la signature. https://t.co/lv9GCYxJYQ pic.twitter.com/MmyNuSiljX — L’ÉQUIPE (@lequipe) May 21, 2022

Le joueur le mieux payé de la planète

Avec cette prolongation de contrat, Kylian Mbappé reste plus que jamais l’idole du football français. Mais aussi, le joueur le mieux payé de la planète.

Il va toucher un salaire de 100 millions d’euros net par saison… Un montant colossal, à l’image de son potentiel.

🚨 Selon toute vraisemblance, Leonardo et Mauricio Pochettino vont QUITTER le PSG ! Le club va beaucoup se transformer cet été. (Le Parisien) — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) May 21, 2022



Il ne lui reste plus qu’à aller chercher la première Ligue des Champions du PSG pour écrire, définitivement, l’histoire du club et du football français.