INFO : Villarreal prend la température pour un joueur du PSG

Entraîné par Unai Emery, ancien coach du PSG, Villarreal s’intéresse de près à un joueur susceptible de partir cet été. Média Foot vous livre son nom…

Etourdissant en Ligue des Champions, Villarreal prépare un joli mercato pour poursuivre sa belle progression la saison prochaine. Et pour franchir un nouveau cap, Unai Emery aimerait recruter des joueurs d’expérience. Des cadres qui apporteraient un supplément d’âme dans les grands rendez-vous. Et à un poste clé comme celui de gardien de but, c’est plus que nécessaire d’avoir une carte maîtresse dans sa poche. A ce titre, Unai Emery regarde attentivement du côté de son ancien club, le PSG.

Keylor Navas suivit par Villarreal

Selon nos infos, Keylor Navas est sur les tablettes de Villarreal. Le pensionnaire de Liga, qui devrait batailler pour disputer la Ligue Europa, a coché le nom du portier parisien. Une prise de contact, pour le moment, afin de savoir si Navas est tenté par un retour en Espagne ou s’il souhaite poursuivre à Paris. L’arrivée de Christophe Galtier au PSG redistribue les cartes. Une hiérarchie va être établie comme le nouveau coach parisien l’a indiqué : « Je vais rencontrer très rapidement les gardiens. La gestion qu’il y a eu je l’ai vue, je n’ai pas à la commenter. Je dois les rencontrer, mais j’ai par principe de nommer un numéro 1 et un numéro 2. Je fonctionne toujours comme ça, c’est plus simple pour moi et pour eux de savoir quelle est leur position au sein de l’effectif ». Si Keylor Navas n’a pas de place de n°1, pas impossible qu’il demande à partir. Et le Costaricien ne manquera pas d’opportunité. Outre Villarreal, des clubs comme Naples sont intéressés.