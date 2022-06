INFO Média Foot : L’OM ne lâche pas Seko Fofana et veut faire le deal !

in

Selon nos infos, l’OM revient à la charge pour le transfert de Seko Fofana, milieu de terrain du RC Lens. Et après avoir essuyé plusieurs échecs, Pablo Longoria ne veut plus se planter.

Mohamed-Ali Cho, Axel Witsel, Isaak Touré. L’OM enchaîne les déconvenues dans ce début de mercato estival. Faute d’avoir tous les feux au vert de la part de la DNCG, les dirigeants marseillais se montrent prudents et jouent la montre. Le prix à payer de cette situation d’attente, c’est de voir les cibles marseillaises s’envoler. C’est le cas pour Mohamed-Ali Cho, parti vers la Real Sociedad. Et dans quelques jours, Axel Witsel devrait s’engager à l’Atletico de Madrid. Quand Isaak Touré est proche de s’engager avec Manchester City… Autant de mauvaises nouvelles qui inquiètent les supporters marseillais. Mais selon nos infos, l’OM veut vite inverser la tendance. La DNCG doit se prononcer jeudi et Pablo Longoria a déjà identifié sa priorité : Seko Fofana (RC Lens).

L’OM revient à la charge pour Fofana

Positionné dans le dossier Fofana depuis plusieurs mois, l’OM n’avait jusqu’ici que pris des renseignements sur les conditions d’un transfert. Selon nos infos, les Marseillais viennent de réactiver les contacts et vont passer à l’offensive. Contrairement à ce qui a pu être écrit, Lens n’attend pas 30 ou 40 millions d’euros. C’est beaucoup moins. A 20 millions d’euros, le dossier peut se boucler. Un tarif à la portée des Marseillais. Même si Frank McCourt souhaite que le club finalise 1 ou 2 ventes importantes, comme celle de Duje Caleta-Car.

Paris aussi veut Fofana

De retour dans le dossier Fofana, l’OM a bon espoir de ne pas se faire distancer. Mais avec la concurrence, ce sera difficile… Face à l’OM, il y a l’ogre parisien. Comme nous l’avons écrit, Luis Campos a lancé les grandes manœuvres pour que Paris soit positionné et se tienne prêt à faire une offre. Après Vitinha et Renato Sanches, le PSG pense à un troisième coup. Seko Fofana pourrait être ce troisième homme. L’OM doit donc se méfier car financièrement, les Qataris sont mieux armés… Pablo Longoria peut toutefois offrir plus de garanties de temps de jeu à Fofana qui, à Paris, devra composer avec une concurrence hors du commun.