INFO : Match Milan AC / PSG pour Ekitike, la pépite que l’Europe s’arrache cet été

Hugo Ekitike est courtisé par tous les clubs européens. Et dans ce dossier qui bouge chaque jour un peu plus, deux écuries sortent du lot : le Milan AC et le PSG. Le début d’un duel qui promet d’être épique…

Hugo Ekitike a repris le chemin de l’entraînement avec Reims. Un retour « inattendu » puisque l’attaquant rémois a fait l’objet d’une offre XXL de la part de Newcastle et son transfert semblait acté. Les Magpies ont mis plus de 45 millions d’euros sur la table, bonus compris. Reims a accepté la proposition mais il semble que le principal intéressé ne soit pas chaud pour dire oui. Interrogé en conférence de presse, son entraîneur, Oscar Garcia, confirme la tendance : « Il m’a dit qu’il voulait rester. Mais s’il y a le Real Madrid ou le FC Barcelone qui arrive… Je le sens tranquille. J’ai parlé avec lui, peut-être qu’il ne signera pas à Newcastle. Il n’aura aucun problème à rester au club et moi non plus ».

Duel PSG/Milan AC pour Ekitike

Selon nos infos, le dossier Ekitike n’est pas pour autant refermé. S’il a choisi de reprendre l’entraînement, son avenir n’est pas réglé. En coulisses, l’agitation se poursuit pour le Français le plus courtisé de l’été… Le PSG est là, poussé par un Luis Campos convaincu de son talent et de son potentiel. Le dénicheur de talent parisien veut à tout prix que Paris mette la main dessus. Et du côté de l’Italie, c’est le Milan AC qui s’agite le plus pour obtenir sa signature.

Un duel PSG / Milan AC qui ne fait que démarrer…

Ekitike voulait… Dortmund !

Si Newcastle est là depuis un moment, Hugo Ekitike avait lui une idée en tête bien précise : rejoindre le Borussia Dortmund ! Les dirigeants allemands le suivent depuis un long moment et cet hiver, une offensive était en préparation. Un projet qui séduisait Hugo Ekitike. Mais au dernier moment, le Borussia Dortmund a orienté son viseur vers un dossier différent, moins couteux, avec Sébastien Haller, le buteur de l’Ajax (47 en 65 matchs).

Ekitike ou Scamacca ?

Également suivi par le Real Madrid et le Bayern Munich, Hugo Ekitike est promis à un bel avenir. Et il y a de fortes chances que son destin bascule cet été. Du côté du PSG, on maintient la pression sans pour autant avoir transmis d’offre. Car il y a un autre joueur pisté par Luis Campos… Il s’agit de Gianluca Scamacca. L’attaquant de Sassuolo est une piste bien avancée pour les Parisiens. Et pour le coup, les tarifs sont approchants : 50 millions d’euros pour Hugo Ekitike comme pour Gianluca Scamacca. Reste à connaître la position du Français si jamais le PSG dégaine. Acceptera-t-il de venir à Paris et de se frotter à la concurrence de Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi ? Les deux derniers ne sont pas éternels, l’avenir se prépare maintenant. Débarquer à Paris cet été pour apprendre à leur côté et exploser avec Mbappé d’ici un an ou deux peut aussi être une bonne stratégie de carrière… Pour rappel, Hugo Ekitike a eu 20 ans le 20 juin dernier.