INFO : L’OM pense à… Karl Toko-Ekambi (OL) !

L’OM cherche à renforcer son secteur offensif avec des profils polyvalents et expérimentés. Selon nos infos, Pablo Longoria vient de prendre des renseignements sur Karl Toko-Ekambi, l’attaquant lyonnais.

Après avoir reçu le feu vert de la DNCG, l’OM tente d’accélérer son mercato. Et même si Pablo Longoria a dû gérer un changement d’entraîneur pas vraiment prévu au programme, l’écurie marseillaise se met en action pour boucler le plus vite possible les recrues attendues pour la saison prochaine. Le dossier chaud du moment se trouve être Justin Kluivert, pour qui les négociations se poursuivent en coulisses. Mais entre l’offre marseillaise (10 millions d’euros) et les attentes de l’AS Rome (12 millions d’euros), l’écart est on ne peut plus mince. L’opération pourrait clairement avancer rapidement. Mais dans ce secteur offensif, l’OM a encore de l’ambition et souhaite apporter de nouveaux profils à la disposition d’Igor Tudor, le nouveau coach.

L’OM se renseigne sur Toko-Ekambi

Si la piste Justin Kluivert pourrait compenser le dossier manqué du début d’été – l’OM pensait pouvoir signer Mohamed-Ali Cho (Angers), mais le joueur réclamait un salaire beaucoup trop important et a finalement accepté l’offre de la Real Sociedad – Pablo Longoria et Igor Tudor souhaitent encore une à deux arrivées dans le secteur offensif. Et selon nos infos, l’OM aurait récemment pris des renseignements sur un garçon susceptible de bouger cet été : Karl Toko-Ekambi !

Karl Toko Ekambi est de retour à l’entraînement avec l’OL. pic.twitter.com/bQ79OZJsaw — AllezLesLions (@AllezLesLions) July 8, 2022

KTE sort d’une grosse saison

A 29 ans, Karl Toko-Ekambi a signé l’une des plus belles saisons de sa carrière. 18 buts toutes compétitions confondues avec l’Olympique Lyonnais (12 en 30 matchs de Ligue 1) et une nomination toute fraîche pour le titre de joueur africain de l’année. Avec le Cameroun, Karl Toko-Ekambi a terminé troisième de la dernière Coupe d’Afrique des Nations mais il a surtout qualifié son pays pour la prochaine Coupe du Monde au Qatar, contre l’Algérie. Il sera difficile de l’emporter vu la concurrence (Riyad Mahrez, Vincent Aboubakar, Sébastien Haller, Achraf Hakimi, Naby Keita et Mohamed Salah) mais le Lyonnais a le mérite de faire partie de la liste finale (verdict le 21 juillet).

Le tueur de fennec Karl Toko Ekambi et le tout récent meilleur buteur de la dernière CAN sont parmi les 10 nominés pour le titre de Joueur de l’Année des #CAFAwards2022! pic.twitter.com/q1JnyBib8c — ²³⁷ (@lataniere237) July 11, 2022

L’OL à l’écoute

Sous contrat avec l’OL jusqu’en juin 2024, Karl Toko-Ekambi pourrait quitter le club cet été. Tête de turc préféré des supporters lyonnais, l’international camerounais a connu quelques accrocs avec les fans des Gones. Après deux saisons passées dans le Rhône, il pourrait être tenté d’aller voir ailleurs. Et ses dirigeants ne semblent pas opposés à l’idée de s’en séparer. Reste à savoir si l’OM précisera son intérêt, ou pas. Et si les Marseillais décidaient d’avancer, dans quel cadre ? Connaissant la rivalité entre l’OM et l’OL, évidemment que les deux clubs ne se feront aucun cadeau. Et avec une enveloppe mercato limitée (on parle de 50 millions d’euros maximum pour cet été), pas sûr que l’OM souhaite dépenser des sous pour KTE. L’idée d’un prêt, avec une option d’achat, pourrait alors faire son chemin. Comme pour Amine Harit et Cengiz Under la saison passée.

Dégraissage à Lyon

Au cœur d’un été où le président Jean-Michel Aulas a fait entrer un nouvel actionnaire (John Textor), l’OL prépare une petite révolution. Et l’effectif pourrait grandement bouger. Comme nous l’avons révélé, Lucas Paqueta est la cible priorité d’Arsenal, qui prépare une offensive. Manchester United, de son côté, intensifie son intérêt pour Moussa Dembele, l’attaquant lyonnais. Deux départs importants qui pourraient être accompagnés d’un troisième avec Houssem Aouar, chassé par le FC Séville. Tous ne partiront pas. Mais le coach Peter Bosz souhaite du sang neuf. Et si une opportunité se présente pour Karl Toko-Ekambi, même si c’est l’OM, pas sûr que Lyon ne la décline. Pour rappel, l’OL a dépensé un peu plus de 11 millions d’euros pour le faire venir de Villarreal à l’été 2020.