Que devient Dugarry, l’ancien consultant star des médias français

Champion du Monde 1998, Christophe Dugarry s’est reconverti consultant dans les médias. Starisé par Canal+ puis RMC, que devient l’ancien GOAT du PAF sportif français ?

Figure incontournable du football français de ces 30 dernières années, d’abord comme joueur puis comme consultant et animateur sportif, Christophe Dugarry s’est retiré du paysage médiatique en juillet 2020. Le champion du monde 98 évolue désormais loin du milieu du football, et son retour sur le devant de la scène ne semble pas d’actualité.

Un personnage médiatique emblématique

Lorsqu’il quitte RMC en juillet dernier, Christophe Dugarry est fatigué et lassé d’un milieu qu’il côtoie depuis maintenant 15 ans. D’abord consultant sur M6 et France Télévision, il rejoint Canal + en 2006, un passage marquant pour le public et pour lui-même : « J’ai eu un véritable plaisir à travailler ici, j’ai rencontré des gens extraordinaires et passionnés. J’ai grandi avec Canal+ en tant que joueur et après ma carrière. Il est juste temps pour moi de tourner la page. C’était une superbe expérience », confiait-il au Figaro.

Ses mots sont rares, mais voici un message du champion du monde 1998 🏆 Christophe Dugarry pour Antoine Kombouaré ! pic.twitter.com/SSA37SybQC — Momentum (@momentumnftio) May 6, 2022

À RMC, il qualifie son expérience de « compliquée ». Souvent exposé à des polémiques lors de son émission « Team Duga », le champion du monde ne se retrouvait plus dans ce milieu : « Aujourd’hui, on ne peut plus dire grand-chose dans les médias. Le moindre truc peut prendre des proportions où tu as l’impression d’être un assassin ».

Une retraite dorée

Au moment de son départ d’RMC, Christophe Dugarry semblait catégorique concernant son avenir : « Je ne referai jamais ce que je viens de faire pendant quatre ans. Aujourd’hui, je peux dire que le monde des médias, c’est terminé pour moi », avait-il confié à Télé Loisir avant de détailler ses projets : « J’ai le projet de partir vivre au soleil, de faire le tour du monde, tous les golfs de la planète et profiter de ma famille. J’attendais ça depuis longtemps. »

Loin des médias et du football, Christophe Dugarry se fait discret. Ce dernier habite désormais à Marrakech, en famille, et se dédie à sa passion du golf. Invité spécial d’RMC en octobre dernier, il confiait avoir été touché par la saison cauchemardesque des Girondins de Bordeaux, relégués en Ligue 2. Depuis son départ d’RMC, c’est la seule prise de position du champion du monde 98 sur un football qu’il juge de plus en plus individualiste et « horripilant ».