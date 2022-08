Alexander Isak sur les tablettes du PSG, Rafael Leao en priorité (INFO Média Foot)

Après Rafaël Leao, Média Foot dévoile un nouveau nom présent sur la short-list du PSG. Il s’agit d’Alexander Isak, prometteur attaquant de la Real Sociedad. Même si la priorité des Parisiens reste Rafaël Leao (Milan AC).

Christophe Galtier l’a confirmé publiquement, le PSG va encore recruter : « Combien de recrues je veux encore ? Trois ! Un joueur par ligne ? Vous m’avez demandé combien, je vous dis trois. Je réponds franchement ! Trois, après il y a la difficulté du mercato. C’est difficile, je sais que le président et la direction sportive avec Luis Campos travaillent énormément là-dessus ». Comme Média Foot vient de le révéler, en défense, Milan Skriniar est en première ligne et pourrait rapidement signer au PSG. Et du côté de l’attaque, Paris regarde attentivement de jeune et prometteur profil…

Le PSG regarde Isak

Luis Campos ne perd pas de vue Rafaël Leao, attaquant qu’il a fait venir au LOSC avant de le revendre au Milan AC. Le Portugais a encore franchi un gros cap la saison dernière et devient l’un des attaquants du Top 10 mondial. Mais il y a d’autres profils prometteurs qui sont à l’étude également. Selon nos infos, Alexander Isak, buteur de la Real Sociedad, plaît à Luis Campos. Courtisé par Newcastle au début de l’été, ce grand attaquant (1,91 m) dispose d’un profil atypique et d’une belle marge de progression.

Sur les tablettes du Real Madrid

Le PSG n’est pas l’unique grand d’Europe à lorgner sur Alexander Isak. Au Real Madrid aussi on se dit qu’il a les qualités pour venir postuler à un rôle de successeur pour Karim Benzema. D’autant plus qu’il connaît le championnat espagnol et qu’il commence à en devenir l’un des meilleurs attaquants. Les Madrilènes auraient d’ailleurs déjà fait le nécessaire pour contacter ses représentants, qui sont aussi ceux d’un certain… Luka Modric. Un lien qui pourrait clairement faire la différence dans ce dossier.

Leao, la grande priorité

Si Alexander Isak est une piste étudiée, le PSG garde toutefois en tête un nom : Rafaël Leao. D’après nos sources, le Portugais est la grande priorité en attaque et Paris ferait le nécessaire pour rendre l’opération possible d’ici le 31 août. Si Paris a fait fort depuis l’ouverture du mercato, il est fort possible que la suite soit encore plus spectaculaire…