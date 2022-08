OM : La vente du club retombe aux oubliettes, McCourt prépare la riposte à Boston

Après l’effervescence des effets d’annonces et la vente imminente de l’OM, rien ne se passe. Et de son côté, Frank McCourt s’organise pour préparer l’avenir du club. Visiblement, le rachat, ce n’est pas pour tout de suite…

Thibaud Vézirian et Romain Molina ont rallumé la flamme de la vente OM. Tour à tour, les journalistes du web ont évoqué la prochaine cession du club, en évoquant un délai très court. Cet été, selon eux, c’est une certitude, Frank McCourt va passer la main. Reste à savoir si l’OM basculera sous pavillon de l’Arabie Saoudite ou des Émirats Arabes Unis. Deux bonnes semaines après avoir fait le buzz, le soufflé est bien retombé. Plus aucune nouvelle de la vente OM, pas de signe de vie de repreneurs ou investisseurs potentiels. Angers, l’OL et bientôt l’AS Saint-Etienne voient leurs actionnariats évoluer. Mais pour l’OM, silence radio.

McCourt convoque son équipe à Boston

Furieux des nouvelles rumeurs autour de la vente de l’OM, Frank McCourt aurait immédiatement réagi. L’homme d’affaire américain aurait convoqué son équipe à Boston, où il réside. Pablo Longoria, le président, et Pedro Iriondo, le directeur de la stratégie, seraient en ce moment même aux Etats-Unis, chez Frank McCourt. Le trio se réunit pour préparer l’avenir de l’OM et la prochaine saison en Ligue des Champions. Le passage devant la DNCG va permettre au club d’en savoir plus sur les finances disponibles, l’OM va enfin pouvoir démarrer sa campagne de recrutement. Pour cela, Frank McCourt veut définir un plan de vol. Et Pablo Longoria va l’exécuter à la lettre… Très loin de la vente du club.

Un magazine français tort le coup à la rumeur

En réponse aux rumeurs autour de la vente de l’OM, le magazine Challenge vient de publier un article autour du prince saoudien, Al-Whalid. Son nom a été cité comme celui qui se cacherait derrière la reprise du navire phocéen. Mais le média d’enquête plombe clairement cette option : « Le sexagénaire n’est pas candidat au rachat de l’Olympique de Marseille contrairement à une rumeur insistante. Comme l’avait révélé Challenges en mai 2020, l’un des conseillers du Saoudien, le banquier d’affaires Kacy Grine s’était renseigné auprès de l’entourage de Franck McCourt, propriétaire de l’OM, afin de savoir si le milliardaire américain était vendeur.

Sans que les discussions n’aillent plus loin ».

La minute de vérité #venteOM : « Si c’est pas les Saoudiens je révélerai des infos confidentielles pour vous expliquer. » 😂 pic.twitter.com/lNh9IvoU3Z — Olive (@Olive04456127) June 12, 2022

Et pour ne rien arranger des affaires de la team #VenteOM, RMC Sport précise que la réunion de Frank McCourt et de ses proches a pour but de valider le mercato estival, avec une enveloppe transfert qui pourrait permettre à Jorge Sampaoli de faire de belles acquisitions, mais également de parler de l’avenir du club, à « 3 ou 5 ans ». Si certains avaient encore des doutes sur la fiabilité du sujet de la vente, voici quelques éléments de réponse…