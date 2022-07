Salaires XXL, jet privé… Comment Mandanda a claqué la porte de l’OM !

Tout proche de signer au Stade Rennais, Steve Mandanda quitte l’OM après une carrière légendaire sous les couleurs phocéennes. Et pour le convaincre, les Bretons ont mis le paquet…

Adieu, Mandanda…

Légende vivante d’un OM qu’il a souvent porté à bout de bras, Steve Mandanda se dirige vers la sortie et la maison du Stade Rennais. Après une saison douloureuse sous les ordres de Jorge Sampaoli, le champion du monde a dit stop. Et même si le technicien argentin a plié bagage, Steve Mandanda n’a visiblement pas voulu repartir dans un jeu de concurrence avec Paul Lopez. Rennes est arrivé et l’offre transmise l’a séduite. Et pour causes…

Steve Mandanda s’en va pour Rennes. Avec émotion. Quelques supporters de l’ #OM présents pour lui dire au revoir @#MercatOM Fc @Mode55489648 pic.twitter.com/Mhcevnw1qy — Fabrice Lamperti (@gouffa83) July 6, 2022

Le jet des Pinault à disposition !

Pour séduire Steve Mandanda, Rennes n’a pas fait dans le détail. Florian Maurice et Bruno Genesio ont mis le paquet pour le décider de quitter l’OM. En commençant par un salaire revu à la hausse. Le Français quitte une rémunération à hauteur de 260 000 euros brut mensuel pour un contrat à 300 000 euros net par mois ! L’effort financier est énorme… Et ce n’est pas tout ! Le propriétaire du club, le milliardaire François Pinault, mettra à disposition son jet privé pour permettre à Steve Mandanda de rejoindre Marseille, où vivent ses enfants. Une situation familiale importante pour le joueur de 37 ans. Peu tenté par la possibilité de quitter le sud de la France et de s’éloigner de sa famille, il a vu cette opportunité de jet privé car une solution miracle. Chaque fois qu’il le désire, il peut aller voir ses enfants en moins d’une heure… Avec une empreinte carbone catastrophique mais c’est un autre sujet.

Des garanties sportives

A l’OM, Steve Mandanda n’avait aucune garantie de temps de jeu. A 37 ans, et après une saison dans laquelle il n’a eu que des miettes en fin de saison, il priorise le jeu. S’il lui reste encore une à deux saisons à disputer, il veut qu’elles soient belles et pleines. L’arrivée d’Igor Tudor n’a rien changé, notamment parce que le nouveau coach voulait se laisser le temps de décider. Rennes, de son côté, lui offre une place de n°1 sans aucune ambiguïté.

L’OM y gagne…

⚪🔵 @FlorentGautreau : « Quand j’ai écouté Longoria en conf, pas un mot ni de soutien particulier pour Mandanda. Je pense que c’est un moyen poli de lui dire de partir. » #rmclive pic.twitter.com/fD7YERPg9Q — After Foot RMC (@AfterRMC) July 5, 2022



Mais l’OM n’est pas malheureusement de voir Steve Mandanda claquer la porte. Pablo Longoria n’a d’ailleurs rien fait pour le retenir. Pourquoi ? Tout simplement parce que l’OM va profiter de ce « gros salaire » en moins pour pouvoir recruter un plus gros poisson. Ce départ est donc une « bonne nouvelle » économique pour le club et Pablo Longoria a bien compris qu’il pouvait s’en saisir pour pouvoir accélérer son recrutement. Comme révélé par Média Foot et confirmé par Le Phocéen, l’OM pense notamment à Memphis Depay en attaque. Un joueur qui touche un très gros salaire… Plus du double de Mandanda !