Rennes et West Ham apprécient Abdou Diallo (PSG) ! (INFO Média Foot)

Placé sur la liste des transferts du PSG, Abdou Diallo est surveillé par plusieurs clubs européens. Et selon nos infos, West Ham et Rennes font partie des pistes étudiées pour ce mercato estival.

Luis Campos a établi une liste très précise des joueurs qu’il ne souhaite plus voir au PSG. Le technicien portugais s’est montré très ferme et le « ménage » a déjà commencé. Certains joueurs n’ont pas été retenus pour le stage estival au Japon. Abdou Diallo ne devait pas faire partie du groupe de Christophe Galtier, afin de préparer au mieux son départ. Finalement, le défenseur a été convoqué pour cette tournée asiatique. Mais son sort n’a pas bougé : Paris et Luis Campos veulent toujours le voir partir. Et ils espèrent récupérer un bon prix.

West Ham pense à Diallo

Sous contrat jusqu’en juin 2024, Abdou Diallo a encore une belle cote sur le marché. S’il n’a pas été pleinement utilisé avec le PSG, le Sénégalais a montré de jolies choses ces derniers mois. Suffisamment, en tout cas, pour être dans le viseur de plusieurs clubs européens. Après avoir laissé partir Kalidou Koulibaly à Chelsea, Naples regarderait le dossier Diallo. Mais selon nos infos, il y a également West Ham sur le coup. A 26 ans, le joueur formé à Monaco a déjà connu une aventure à l’étranger puisqu’il a porté les couleurs de Zulte Waregem (Belgique), Mayence et le Borussia Dortmund (Allemagne).

Le défenseur central sénégalais @Abdou_diallo_ est titulaire dans l’axe de la défense du PSG, en amical face aux Urawa Red Diamonds. Son compatriote @IGanaGueye est sur le banc. Match en cours. pic.twitter.com/pZKUux0MgR — emedia Sénégal (@emediasn) July 23, 2022

Rennes regarde à Paris

L’autre piste chaude pour Abdou Diallo est en France où l’on retrouve Rennes. Les Bretons ont vendu Nayef Aguerd à prix d’or (35 millions d’euros) et cherche son successeur. Le profil d’Abdou Diallo colle parfaitement à ce que recherchent Bruno Genesio et Florian Maurice. Deux hommes qui lorgnent attentivement sur le PSG puisqu’Arnaud Kalimuendo serait également sur leurs tablettes…

Paris veut 20 millions

Soucieux de récupérer de l’argent cet été, le PSG espère un chèque de 20 millions d’euros pour Abdou Diallo. Pour rappel, Paris a dépensé plus de 30 millions d’euros pour le transférer du Borussia Dortmund. Si les Qataris savent qu’ils auront du mal à retomber sur leurs pattes, Doha ne transigera pas sur le prix. Si Paris a besoin de se faire un peu d’air financièrement et sportivement, Luis Campos s’attache à bien vendre les joueurs sur le départ comme Mauro Icardi, Julian Draxler ou encore Leandro Paredes.