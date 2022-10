L’OM en pince fort pour Junya Ito (Reims) (INFO Média Foot)

Selon nos infos, l’OM a coché le nom de Junya Ita, pépite offensive du Stade de Reims. La cellule de recrutement marseillaise le surveille de très près pour la saison prochaine.

En signant un chèque de 10 millions d’euros pour Junya Ito, le Stade de Reims ne s’est pas trompé. Depuis le début de la saison, le Japonais de 29 ans est l’un des gros motifs de satisfaction rémois. Avec trois buts et une passe décisive en seulement huit rencontres de Ligue 1, Junya Ito séduit déjà à Reims et bien au-delà. Après s’être fait une belle réputation en Belgique, lorsqu’il portait les couleurs de Genk, voilà l’international japonais sur les tablettes de clubs français et européens.

L’OM est sur Ito

Selon nos infos, en France, c’est l’OM qui semble avoir craqué le plus pour Junya Ito. Fin connaisseur du football européen, Pablo Longoria connaissait bien évidemment son profil avant qu’il ne débarque en France. Et ses débuts en Ligue 1 confirment tout le bien qu’il pensait déjà de lui. Nos sources indiquent que l’OM fait désormais partie des prétendants pour les mois à venir. Notamment si le Stade de Reims ne parvient pas à se maintenir en Ligue 1. Pour rappel, il y aura quatre descentes en Ligue 2 cette saison… Ceci explique d’ailleurs le vent de panique qui gagne les clubs français et la valse des entraîneurs ambiantes.

Junya Ito Très bientôt au Stade de Reimspic.twitter.com/kh7jFwyi3g — Reims VDT (@reimsvdt) July 29, 2022

Au bon souvenir de Sakaï

Sous contrat avec Reims jusqu’en juin 2026, Junya Ito n’envisage pas de départ à court ou moyen terme. Sa priorité reste d’abord de poursuivre sa bonne dynamique du moment et de disputer une Coupe du Monde réussie avec le Japon. Un événement international qui lui permettra de prouver une nouvelle fois sa valeur, et de confirmer ses capacités à pouvoir évoluer au très haut-niveau. Côté phocéen, au-delà de ses qualités techniques et de vitesse, on semble apprécier son mental et son état d’esprit. Marqué au fer rouge par le soldat Hiroki Sakaï, héro de l’Europa League et chouchou du Stade Vélodrome, l’OM semble tenter par l’idée de construire une nouvelle histoire d’amour avec le Japon. Côté business aussi, l’écurie phocéenne a besoin de cette ouverture sur l’Asie. S’il n’est pas le plus connu de l’équipe nationale, Ito reste un élément phare du collectif japonais (36 sélections, 9 buts).