Rafaël Leao, Bernardo Silva… Le PSG prépare encore du très, très lourd !

Le mercato du PSG est loin d’être terminé. De nouvelles pistes prestigieuses, comme celle délivrées en exclusivité par Média Foot (Rafaël Leao), font saliver les supporters. Ça va être chaud jusqu’au 31 août !

Après un début de mercato agité du côté des arrivées, le PSG va s’activer dans l’autre sens. Celui des départs ! LuisCampos a dressé sa liste et les joueurs priés de quitter le club sont connus. Certains d’entre eux ont même déjà commencé à faire leurs valises ! Georginio Wijnaldum file rejoindre José Mourinho à la Roma tandis que Leandro Paredes, à qui la Juventus a proposé de jolies conditions pour venir, est proche de rallier Turin. Et ce n’est pas tout… Arnaud Kalimuendo (Leeds), Abdou Diallo (Milan AC) mais également Thilo Kehrer, tout proche du FC Séville, sont des candidats à un départ quasi certain. Quatre arrivées pour, au moins, autant de départ : c’est le plan du PSG. Mais un plan qui n’est pas terminé. Loin de là…

Paris a encore de l’appétit !

En effet, le PSG a encore des ambitions pour ce mercato. Si Luis Campos parvient à faire partir un grand nombre de joueurs, Paris aura la possibilité de finaliser son été avec de belles surprises. Média Foot vous a livré un nom savoureux ce mercredi, avec nos infos sur la piste Rafaël Leao (Milan AC) : « Et selon nos infos, il y a un garçon qui lui plaît plus que tout. Même configuration que Renato Sanches : Un joueur qu’il a acheté avec Lille et qu’il aimerait recruter à Paris. Il s’agit de Rafaël Leao. Luis Campos adore le profil et il croit dur comme fer à sa capacité à devenir l’un des meilleurs du monde au PSG. Il suffit de voir son évolution des derniers mois pour être d’accord avec lui. Au Milan AC, Rafael Leao a réalisé une saison monstrueuse ».

Bernardo Silva – The Art of Dribbling pic.twitter.com/u42sL4pGSs — Chris (@FutbolDeAmour) August 2, 2022

Bernardo Silva, la cerise sur le gâteau ?

Toujours dans l’écurie de Jorge Mendes, Luis Campos et le PSG aimeraient piocher une nouvelle étoile. Un génie qui porte le nom de Bernardo Silva… Lumineux à Manchester City, le Portugais disposerait d’un bon de sortie pour service rendu aux Citizens. Dur à croire quand on connaît l’importance du joueur pour Pep Guardiola… Mais 10 Sport et Foot Mercato affirment conjointement que Bernardo Silva fait partie des plans parisiens pour la fin de l’été ! Difficile de savoir comment Paris pourra sortir autant d’argent… Mais avec une dizaine de ventes et les « astuces » de Luis Campos, tout est possible ! Une chose est sûre, le mercato est loin d’être terminé pour le PSG. Jusqu’au 31 août : tout peut arriver !