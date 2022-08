Aaron Ramsey buteur, la malédiction continue

Malheureusement pour lui, Aaron Ramsey est plus connu pour cette triste malédiction que pour son niveau de jeu. Buteur ce week-end lors de son premier match avec l’OGC Nice, le Gallois a de nouveau vu le sort s’acharner contre lui et enflammer la toile. Explications. Crédit : Alexandre Dimou/FEP/Icon Sport.

Comment résumer la carrière d’Aaron Ramsey ? Un but, un décès. Cette réalité existe réellement depuis plusieurs années. Débarqué sur la Côte d’Azur début août en temps que joueur libre depuis la résiliation de son contrat avec la Juventus, le Gallois de 31 ans a récidivé avec les Aiglons. Lors de son premier match sous les ordres de Lucien Favre, l’ancien joueur d’Arsenal a permis aux siens de prendre un point sur la pelouse du champion de Ligue 2, Toulouse, et ce seulement quelques secondes après son entrée en jeu. Le pire était donc à prévoir dans les heures suivant sa réalisation. Ce jour, Aaron Ramsey apparaît en tendance sur Twitter.

Décès de Olivia Newton-John

Il n’aura fallu attendre que quelques heures pour voir la malédiction d’Aaron Ramsey se répéter. En effet, c’est la célébrité Olivia Newton-John qui a trouvé la mort ce dimanche. L’actrice de 73 ans n’a pas réussi à vaincre le cancer du sein, contre lequel elle se battait depuis environ 30 ans. Cette dernière était surtout très populaire pour le duo qu’elle a formé avec John Travolta dans la comédie musicale Grease, sortie en 1978. Une victime de plus recensée. A noter que depuis dix ans, une vingtaine de célébrités très populaires ont perdu la vie seulement quelques heures ou quelques jours après une réalisation inscrite par Aaron Ramsey.

Si ce n’est absolument pas de sa faute, son but avec l’OGC Nice a suscité beaucoup d’intérêt sur Twitter. « Mais en vrai on en rigole mais le fait que chaque fois qu’Aaron Ramsey marque un but une célébrité décède juste après ça fait vraiment trop flipper c quoi ce merdier ? », « Please has Aaron Ramsey scored a goal recently???? » ont twitté des internautes à la suite de la disparition d’Olivia Newton-John.

Steve Jobs, Paul Walker, Mac Miller….

La liste des disparitions est de plus en plus longue, mais plus étonnant que ça, elle regorge de personnalités mondialement connues. En 2011, Oussama Ben Laden, Steve Jobs et Mouammar Kadhafi sont tous décédés le lendemain d’un but marqué par le Gallois. Bis repetita avec Withney Houston en 2012, Paul Walker en 2013, Robin Williams en 2014, David Bowie en 2016, Roger Moore en 2017, Mac Miller en 2018 ou encore Jacques Chirac en 2019 pour les plus connus. Comme Olivia Newton-John, l’ancien Président de la République a perdu la vie après le premier but d’Aaron Ramsey sous ses nouvelles couleurs mais c’était cette fois-ci à la Juventus. Évoluant comme milieu de terrain, Aaron Ramsey compte un peu moins de 100 buts en carrière. Heureusement qu’il n’a pas le même rendement offensif que Léo Messi, Cristiano Ronaldo ou Kylian Mbappé.