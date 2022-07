PSG : transfert imminent pour Nordi Mukiele

Le PSG est sur le point de signer un nouveau joueur. Selon l’AFP, le club s’apprête à offrir un contrat à Nordi Mukiele. L’ancien joueur de Montpellier est attendu à Paris ce soir et passera une visite médicale dans les prochaines heures.

Cette nouvelle intervient alors que Christophe Galtier a révélé que le club travaille à l’amélioration de son effectif. « On va prendre l’avion, faire un voyage de 12 heures, on va dormir et quand on atterrira, on aura peut-être 1 ou 2, voire 3, 4, 5 joueurs de plus. Nous verrons ce qui se passe cette semaine », a-t-il déclaré il y a quelques heures.

Nordi Mukiele, formé à Montpellier, qui a évolué pendant quatre ans au RB Leipzig, club de Bundesliga, est de retour en Ligue 1. Il offrira à Christophe Galtier et au poste de latéral droit, voire de piston droit, des alternatives fraîches. Une arrivée bienvenue pour le club francilien.

La troisième recrue du PSG cet été

Après le milieu de terrain portugais Vitinha (ex-Porto) et le jeune attaquant français Hugo Ekitike (ex-Reims), Mukiele sera la troisième recrue estivale du Paris Saint Germain.

Il reste à voir comment le PSG va intégrer Nordi Mukiele dans l’équipe. Le club a déjà plusieurs options en défense, mais le jeune joueur pourrait être un bon investissement à long terme.

Une occasion pour Nordi de briller

C’est le moment de briller avant la Coupe du monde au Qatar, où Nordi Mukiele représentera la France (du 21 novembre au 18 décembre). Pour lui, c’est une chance de montrer l’étendue de son talent et de convaincre définitivement Didier Deschamps à l’appeler pour renforcer la défense tricolore au mondial 2022.

Le frère de Nordi Mukiele sur Instagram 👀🔴🔵 pic.twitter.com/RX1COfxUZR — PSG COMMUNITY (@psgcommunity_) July 25, 2022

Nordi Mukiele est appelé pour la première fois par la France le 7 septembre 2021, contre la Finlande à Lyon lors des qualifications pour la Coupe du monde 2022, où il débute et entre en fin de match.