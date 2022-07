PSG : Messi et Mbappé impressionnent déjà à l’entraînement… (vidéos)

Actuellement en stage de préparation en Chine, le PSG poursuit sa tournée estivale. Et le duo Messi/Mbappé semble déjà tourner comme une horloge.

Le PSG est parti s’exporter du côté du Japon. Un territoire prospère pour le business toujours grandissant du club parisien. Et pour ce stage de préparation estivale, Christophe Galtier peut compter sur toutes les forces en présence de son armada. Les stars sont là, il n’en manque pas une seule : Donnarumma, Sergio Ramos, Neymar, Messi et Mbappé. Et les deux derniers semblent déjà bien en jambes à l’aube d’une saison charnière pour l’un comme pour l’autre…

Messi attendu au tournant

Pour Lionel Messi, la saison qui arrive est celle de son retour au plus haut-niveau. Après une année d’adaptation à un nouveau club, nouveau pays, nouveau championnat et nouvelle vie, l’Argentin est attendu au tournant. Après avoir passé toute sa carrière au Barça, il s’est lancé le défi d’être toujours le meilleur joueur du monde sous d’autres couleurs. Pour l’heure, tout le monde attend Messi le Parisien. Aperçu par petites bribes, le sextuple Ballon d’Or doit montrer bien plus dans les mois à venir. Encore plus sur une année de Coupe du Monde où il tentera, pour la dernière fois de sa carrière, d’aller chercher l’unique titre qui manque à son extraordinaire carrière…

La connexion Mbappé / Messi sur l’entraînement du jour … tu sens que Galtier veut faire évoluer ça au max chaque exercice il les a mis ensemble… @psgcommunity_ @Paris_SGINFOS @MediaParisien @CulturePSG pic.twitter.com/4wsmUQx4Qb — Albert 🎤 (@Albert_7596) July 18, 2022

Messi/Mbappé, ça fonctionne fort

Messi and Mbappé linking up 🔥 pic.twitter.com/yAUJ5FAJK3 — J. (@Messilizer) July 18, 2022



Pour Kylian Mbappé aussi, c’est l’année phare. Après avoir choisi de rester au PSG, il veut remporter cette Ligue des Champions tant convoité. Il n’a pas refusé le Real Madrid pour se faire sortir en quart ou demi-finale de la compétition, encore une fois. Lui aussi sera un candidat très sérieux pour la Coupe du Monde, dont il est le tenant du titre. Et en plus, il vise son tout premier Ballon d’Or… Pour cela, les deux hommes se préparent comme jamais. Et la connexion semble déjà bien huilée. En témoigne, les images de l’entraînement de ce début de semaine, au Japon. Lionel Messi et Kylian Mbappé se trouvent les yeux fermés, avec vitesse et fluidité. S’ils arrivent à reproduire cela en match, et d’intégrer Neymar dans la dynamique, il faudra être solidement armé pour rivaliser avec ce trio magique.