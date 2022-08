PSG : Kehrer en route vers… Le FC Séville ! (INFO Média Foot)

Poussé vers la sortie par le PSG, Thilo Kehrer se rapproche d’heure en heure du FC Séville et d’un transfert en Espagne.

Interrogé par Sky Sport sur son avenir, Thilo Kehrer a répondu sans détour que les « rumeurs actuelles ne sont pas vraies » et qu’il n’a « aucun accord avec un autre club ». Placé sur la liste des transferts par Luis Campos, l’Allemand est évoqué du côté du FC Séville notamment. Après la vente de Jules Koundé au FC Barcelone, Séville se cherche un nouveau défenseur. Et Thilo Kehrer, placé dans le loft du PSG, est une cible. Quelques jours après le démenti du joueur, le dossier a bien bougé.

Kehrer à Séville, ça prend forme

🔴 | Le #PSG se penche désormais sur les ventes afin de continuer son mercato du côté des arrivées. Des avancées significatives sont attendues sur plusieurs départs dans les prochains jours concernant Wijnaldum, Kehrer et Gana Gueye ! 📲@le_Parisien_PSG pic.twitter.com/s8nrzWgEx0 — Canal Supporters (@CanalSupporters) August 1, 2022



Selon les infos de Média Foot, le dossier Kehrer au FC Séville prend forme. Les discussions avancent clairement dans le bon sens. C’était déjà le cas entre Séville et Paris. A présent, c’est désormais aussi positif entre Séville et le joueur. Les représentants de Thilo Kehrer ont émis des souhaits très clairs pour une possible venue en Andalousie. Des conditions qui sont à la portée des Sévillans. Le chemin est désormais balisé pour que Thilo Kehrer prenne la direction de Séville, même s’il reste encore quelques obstacles à lever. Et notamment le feu vert définitif du joueur, qui se verrait bien rester au PSG, comme tous les autres… La perspective de faire partie de l’effectif de Lionel Messi, Neymar, Sergio Ramos et Kylian Mbappé donne bien évidemment envie. Quitte à n’être qu’un second, voire triple, couteau, de ce groupe parisien…