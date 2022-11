PSG : Cet argument qui pourrait faire mouche et convaincre Leo Messi…

Courtisé par l’Inter Miami, Lionel Messi voit David Beckham sortir un argument XXL.

La possibilité de retrouver son grand ami, Luis Suarez, dans la franchise de MLS…

Auteur d’un début de saison stratosphérique, Lionel Messi est revenu sur le devant de la scène après un premier exercice mitigé dans la capitale. Désormais focalisé sur le Mondial 2022 qui démarre dans moins de deux semaines, l’Argentin doit tout de même avoir dans un coin de la tête son avenir, alors que son contrat avec le PSG se termine en juin prochain. Même si aucune décision ne sera prise avant janvier 2023, plusieurs pistes existent déjà pour le génie argentin.

Une première offensive de Campos

Auteur de 12 buts et 14 passes décisives en 18 matchs cette saison, Messi marche sur l’eau et porte son équipe. A tel point que les dirigeants parisiens souhaiteraient désormais prolonger l’attaquant argentin pour une année supplémentaire. Dans ce but, Luis Campos a déjà contacté l’entourage du joueur, sans réussite pour le moment, dans la mesure où aucune négociation officielle ne se tiendra avant la Coupe du Monde. Et dans ce dossier, les Parisiens pourraient bien devoir faire face à une concurrence pour le moins inattendue…

🤩 Quand Messi et Suarez marquaient un penalty à deux

🔥 La MSN était à son prime ! pic.twitter.com/0mdho4K2Dr — beIN SPORTS (@beinsports_FR) November 3, 2022

Beckham sort le grand jeu

Propriétaire du club américain de l’Inter Miami, David Beckham rêve d’accueillir l’Argentin pour la fin de sa carrière. Désireux de recruter des stars mondiales en fin de parcours, à l’image de Gonzalo Higuain ou Blaise Matuidi, l’ancien footballeur anglais désirerait ardemment attirer le septuple ballon d’or, qui représenterait un atout majeur pour le développement de son club. Et pour convaincre le numéro 30 parisien, Beckham souhaiterait d’abord attirer l’un de ses anciens coéquipiers : Luis Suarez.

Avec l’Uruguayen dans ses rangs, le président de l’Inter Miami disposerait d’un argument de poids pour attirer Leo Messi, qui pourrait ainsi retrouver un grand ami, en plus de reformer un duo de choc qui avait brillé pendant des années en Liga. Les dirigeants parisiens sont prévenus, la concurrence sera rude pour conserver le joyau argentin.