L’OL : Une simple étape pour Laurent Blanc ?

De retour aux affaires avec l’OL, Laurent Blanc a trouvé le club parfait pour se relancer. A

près une longue période d’absence, le Français n’a pas réussi à ouvrir les portes de clubs prestigieux. Lyon peut lui permettre de se relancer et d’envisager autre chose pour son avenir…

Après la défaite (0-1) lyonnaise face à l’OM, Laurent Blanc présente un bilan de 2 victoires et 2 défaites en 4 matchs. Si l’expérience du champion du monde 98 est indéniable, des résultats sont rapidement attendus alors que l’OL pointe actuellement à la 8e place du championnat.

Retrouver l’Europe

Décevant huitième de Ligue 1 lors de la dernière saison, le début d’exercice 2022-2023 manqué des Lyonnais a coûté sa place à Peter Bosz, remplacé par Laurent Blanc le 9 octobre. Un pari osé pour la direction lyonnaise alors que la dernière expérience sur un banc de Ligue 1 remontait à 2016 pour « Le Président ».

Laurent Blanc sur Prime Video "Je trouve que la Ligue 1 est (devenue) vraiment intense. J'avais quitté la Ligue 1 depuis un certain temps. Dans le volume physique, le volume de courses. Marseille, Rennes, Lens, ça va à une vitesse, à une cadence incroyable. Il faut s'y adapter." — Cosmidaredevil (@cosmidard) October 30, 2022

L’ambition de l’OL de Blanc est assumée : retrouver l’Europe. Toutefois, le calendrier n’a épargné l’ancien entraîneur bordelais qui, pour ses débuts, a dû affronter successivement Rennes, Montpellier, le LOSC et l’OM. Avec deux victoires et deux défaites, le bilan est mitigé pour Laurent Blanc qui aura besoin de temps pour imposer sa patte au sein d’un club en méforme depuis plus d’un an. Après la défaite contre l’OM, l’ancien sélectionneur des Bleus n’a pas épargné ses joueurs tandis que Tête et Toko Ekambi ne seraient pas dans les plans du tacticien.

🎙️ Laurent Blanc : " Je regrette qu'offensivement et techniquement, on n'ait pas été assez bon !" L’analyse du coach lyonnais qui regrette la 1re mi-temps des siens. #OMOL #Ligue1UberEats #PrimeVideoLigue1 pic.twitter.com/jspMSF70Qj — Prime Video Sport France (@PVSportFR) November 6, 2022

Quel avenir pour Laurent Blanc ?

Alors que sa seule expérience hors de l’hexagone s’est déroulée sur le banc d’Al Rayyan au Qatar, Laurent Blanc peut-il prétendre à entraîner un cador européen ? La question se pose, mais pour l’heure, ce dernier doit encore faire ses preuves en relevant le défi lyonnais. Après son passage au PSG (2013-2016), Laurent Blanc était courtisé en Europe mais avait préféré prendre ses distances avec le football professionnel.

Six ans plus tard, l’OL lui offre plusieurs opportunités. D’abord celle de relancer un club mythique en peine depuis plus d’un an et ainsi pouvoir s’installer dans le temps à Lyon. Ou bien envisager une carrière à l’étranger, défi que n’a pour l’instant pas relevé le coach de 56 ans.