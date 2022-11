L’OM, un simple tremplin pour Pablo Longoria ?

Nouvel homme de confiance de Frank McCourt, Pablo Longoria se retrouve courtisé. La Juventus pense à lui et l’OM ne pourrait finalement qu’être un tremplin à la belle carrière de l’Espagnol…

D’abord directeur sportif puis nommé président du directoire, Pablo Longoria est un homme clé de l’OM depuis 2020. Jusqu’ici incontesté, l’Espagnol commence à faire douter les supporters marseillais. Au moment où le club de la cité phocéenne patine, son président serait courtisé par la Vieille Dame.

Des premières réserves sur Longoria

La récente victoire (1-0) de l’OM face à l’OL a fait du bien aux Marseillais. En difficulté en championnat et récemment éliminés de toute compétition européenne après leur dernière place de groupe en Ligue des Champions, les olympiens se sont donnés de l’air. Toutefois, ce résultat ne suffit pas à gommer les réserves émises autour de Pablo Longoria.

Plusieurs choix de l’Espagnol sont dernièrement remis en cause notamment la nomination d’Igor Tudor, la gestion du dossier Bamba Dieng ou encore le dernier mercato estival. Si sur la Cannebière, on doute de Longoria, à Turin son retour serait le bienvenu.

Un retour à la Juventus ?

Selon nos dernières informations, confirmées ensuite par Foot Mercato, la Juventus envisagerait sérieusement le retour de Pablo Longoria au poste de directeur sportif. Pour rappel, l’Espagnol a officié au sein du club italien entre 2015 et 2018. Alors que la Vieille Dame peine depuis plusieurs saisons, Pablo Longoria pourrait incarner le renouveau du club. Il disposerait d’ailleurs de moyens plus conséquents qu’à l’OM pour exercer sa fonction. Toutefois, l’entourage du principal intéressé a refroidi la rumeur : « Pablo pourrait être flatté que la Juventus pense à lui. C’est son club, il lui doit sa carrière et ce qu’il fait aujourd’hui, mais un départ de l’OM n’est pas du tout à l’ordre du jour », pouvait-on lire sur Foot-Mercato.

L’intersaison sera déterminante

L’exercice 2022-2023 est évidemment marqué par la Coupe du Monde qui impose une longue trêve pour tous les championnats. Dès lors, le mercato hivernal sera déterminant avant d’entamer la seconde moitié de saison. Pour tenter d’accrocher une nouvelle qualification en Ligue des Champions, Pablo Longoria tentera de densifier l’effectif marseillais alors que les pistes Gerard Deulofeu et Ruslan Malinovskyi agitent toujours le mercato.