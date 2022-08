Bamba Dieng, un club de dernière minute sort du chapeau pour l’OM !

Révélé par Média Foot le 29 juillet, l’intérêt de Strasbourg pour Bamba Dieng se confirme. Le Racing passe à l’action pour l’attaquant de l’OM !

Premier média à révéler l’intérêt de l’OM pour Memphis Depay, Média Foot a également publier des infos relatives au dossier Bamba Dieng le 29 juillet dernier. Voilà ce que nous écrivions à l’époque : « Du côté de la Ligue 1, un club regarde attentivement le profil de Bamba Dieng. Il s’agit de Strasbourg. L’entraîneur, Julien Stephan, apprécie beaucoup l’attaquant marseillais. Les Alsaciens pourraient rapidement se positionner dans la perspective d’un prêt. Le possible départ de Ludovic Ajorque, courtisé en Allemagne, incite Strasbourg à recherche un autre atout offensif ». Un mois plus tard, confirmation dans les grandes lignes : Strasbourg est là en dernière minute pour Bamba Dieng !

Une offre à venir

Sur Twitter, Mohamed Toubache vient de publier des informations qui vont dans le sens de ce que Média Foot évoquait le 29 juillet : « Ça bouge fort du côté de Marseille sur le dossier Bamba Dieng. Marseille n’en démord pas, refuse catégoriquement toute forme de prêt. Strasbourg vient d’entrer dans le dossier et s’apprête à dégainer une offre ». Nous y sommes donc… Après la phase d’intérêt et de positionnement, Strasbourg va donc passer à l’action pour Bamba Dieng.

Ça bouge fort du côté de Marseille sur le dossier Bamba Dieng. Marseille n’en démord pas, refuse catégoriquement toute forme de prêt. Strasbourg vient d’entrer dans le dossier & s’apprête à dégainer une offre. #OM #FCLorient #RCSA — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) August 31, 2022

Lorient s’accroche

Strasbourg n’est toutefois pas seul dans la course pour Bamba Dieng. Si Nice a laissé tomber le dossier, Lorient est encore bien là. Plusieurs offres ont été transmises à l’OM, des montants de 6 et 8 millions d’euros. Mais Pablo Longoria attend bien plus pour le Sénégalais. Si un montant supérieur à 10 millions d’euros arrive sur son bureau, il pourrait clairement l’envisager.