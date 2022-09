OM : Direction l’Espagne pour Jordan Amavi

Plus dans les plans d’Igor Tudor à l’Olympique de Marseille, Jordan Amavi va quitter les Olympiens avant la fin du mercato. Le latéral marseillais devrait rapidement s’engager avec Getafe. Crédit photo : Johnny Fidelin/Icon Sport.

De retour à Marseille depuis la fin de saison dernière, Jordan Amavi va vite refaire ses valises. En effet, le défenseur français est en contacts avancés avec Getafe. D’après L’Équipe, ce dernier devrait vite s’engager avec le club madrilène avant la fermeture du mercato ce jeudi à 3h. Prêté à l’OGC Nice l’hiver dernier, le latéral de 28 ans n’avait pas du tout fait l’unanimité. La preuve en stats puisqu’il n’avait disputé que neuf rencontres avec le GYM en 6 mois. Son temps de jeu s’annonce encore plus faible s’il reste avec Igor Tudor et ses hommes.

Selon les informations du quotidien sportif, Jordan Amavi ne sera prêté qu’une saison sans option d’achat. C’est la volonté du club espagnol qui ne souhaite pas payer une indemnité de transferts. Les représentants du joueur se sont mis d’accord avec ceux du club de la banlieue madrilène. Sous contrat avec l’Olympique de Marseille jusque juin 2025, l’ancien aiglon ne sera pas vendu en dessous de 6 ou 7 millions d’euros, ce qui équivaut à sa valeur marchande actuelle. Jordan Amavi est attendu dans les prochaines heures dans la capitale espagnole pour y passer sa visite médicale.

Jordan Amavi to Getafe, deal done. He’s flying to Spain in the next few hours to sign the contract — loan move with no buy option from OM . 🚨🔵 #OM #DeadlineDay

Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Alors que l’Olympiakos était tout proche de rafler la mise, ce sont finalement les dirigeants de Getafe qui auront le dernier mot. En contacts avancés depuis plusieurs jours, l’OM et le club grec s’étaient entendus sur un prêt d’une saison, les négociations se sont écroulées du jour au lendemain. Quasiment dans l’avion pour rallier Athènes, Jordan Amavi et ses représentants auraient été trop gourmands. Les commissions demandées à l’Olympiakos n’ont jamais été acceptées.

Partir en prêt est-il la meilleure solution quand on a Nuno Tavares qui explose sur le côté gauche de la défense marseillaise ? Oui c’est sûrement le cas. Le joueur prêté par Arsenal ne cesse d’impressionner et compte cinq titularisations de suite en Ligue 1. Il est d’ailleurs nominé pour être le joueur du mois d’août de Ligue 1. De son côté, le natif de Toulon ne fait quasiment plus partie du groupe puisqu’il n’a été sélectionné pour aucun match de championnat depuis la reprise. Sous les ordres de l’entraîneur croate, Jordan Amavi n’a disputé qu’un match entier, c’était le tout premier lors de la préparation estival.

2 – Nuno Tavares is only the second defender to score at least three goals in his first four Ligue 1 matches for Marseille in the last 75 seasons after Laurent Blanc (also three in August 1997). DroitAuBut. #OGCNOM pic.twitter.com/Ci1R82ktMT

