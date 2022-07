Offre acceptée, l’OM sur le point de faire un super coup en Ligue 1 !

Pablo Longoria est en négociation avancée avec le RC Lens pour le transfert de Jonathan Clauss. Et l’OM semble avoir trouvé un accord !

Révélation de Ligue 1 à son poste de latéral droit, Jonathan Clauss a vécu une saison 2021-2022 extraordinaire. Le Lensois s’est même ouvert les portes de l’équipe de France et fait partie des plans de Didier Deschamps à quelques mois de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Un destin exceptionnel qui va le devenir encore plus d’ici quelques jours… En effet, Jonathan Clauss devrait quitter le RC Lens pour rejoindre la prestigieuse écurie de l’Olympique de Marseille !

Accord trouvé pour le transfert de Clauss

Courtisé par le PSG et plusieurs autres clubs européens, Jonathan Clauss a vu Pablo Longoria dégainer le premier pour son transfert. Depuis une semaine, l’OM et le RC Lens négocient. Les Lensois voulaient plus de 10 millions d’euros pour laisser filer son défenseur de 29 ans, qui n’a plus qu’un an de contrat dans le Nord. L’OM a tenté de faire baisser la note jusqu’au bout et vient d’obtenir un très bon prix. Pour Jonathan Clauss, les Marseillais vont débourser 8 à 9 millions d’euros. A priori, ce deal est assorti de quelques bonus supplémentaires qui pourraient être versés en fonction des prestations du joueur sous les couleurs olympiennes.

⚪️🔵 Selon l’entourage du joueur, accord de principe trouvé cette nuit entre l’#OM et le Racing Club de Lens pour le transfert de #Clauss. Le transfert devrait avoisiner 8M€.

Le joueur voulait absolument rejoindre l’OM.

Il devrait passer sa visite médicale demain à Marseille! — Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) July 18, 2022

Un contrat de 3 ans

Après l’accord entre l’OM et le RC Lens sur le montant du transfert de Jonathan Clauss, il reste maintenant à Pablo Longoria de trouver un terrain d’entente avec le défenseur français. Visiblement, ça ne posera pas trop de souci… Les deux parties auraient déjà travaillé en amont sur les bases d’un contrat de trois saisons (juin 2025). Son arrivée à l’OM ne ferait donc plus aucun doute. Et sa visite médicale serait même déjà programmée ! Elle pourrait avoir lieu ce mardi.

L’officialisation ne devrait donc pas tarder.

Jonathan Clauss va être olympien 🔥🇫🇷 Visite médicale prévue demain, un accord a été trouvé à hauteur de 8M€.💰 Jonathan Clauss ça donne ça ! 💫

pic.twitter.com/NmwecXvM2s — OM Comps (on a sot) (@OMcomps_) July 19, 2022

Clauss ne voulait que l’OM

Dans ce dossier, la volonté du joueur semble avoir été importante. Courtisé par de nombreux clubs après son extraordinaire saison, Jonathan Clauss voulait signer à l’OM. Si le RC Lens aurait pu obtenir un plus gros transfert, notamment avec un club étranger, les dirigeants ont respecté le choix de leur joueur qui voulait débarquer dans la cité phocéenne plus que n’importe quel autre club. Le signe d’une motivation évidente et d’une implication. Reste à savoir si Jonathan Clauss pourra poursuivre son extraordinaire ascension. Après Lens et l’Equipe de France, le voilà aux portes d’un des plus grands clubs français, avec toute la pression que cela implique. Mais également la Ligue des Champions à disputer… La marche est haute mais elle semble à portée de ce latéral plein de belles promesses. Conscient qu’il peut encore progresser : « Je sens que je progresse encore chaque week-end. Lors de chaque match, il faut que je m’adapte, que ce soit mentalement ou techniquement, sur le foot pur et dur. Il faut s’adapter à la façon de jouer de chaque adversaire, à ses points forts, ses points faibles… Il y a plein de paramètres que la tête doit analyser, au-delà même de la progression technique ou physique. C’est davantage au niveau de la tête que des pieds que j’ai dû m’adapter ».