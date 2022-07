Neymar, Navas, Icardi, Kimpembe… Campos prépare un véritable carnage au PSG !

L’arrivée de Luis Campos siffle la fin de la récréation au PSG. Le Portugais compte procéder à un ménage XXL et même les stars ne seront pas épargnées dans ce mercato de tous les possibles.

En ouvrant les portes du PSG à Luis Campos, Doha a accepté un tout nouveau projet pour Paris. Les dirigeants qataris lui font entière confiance et il a désormais tous les pouvoirs pour mettre en place ce qu’il désire. A commencer par l’effectif de Christophe Galtier. Du côté des arrivées comme des départs, Luis Campos organise une petite révolution grandeur nature. Et personne ne sera épargné… Pas même les stars. En effet, Luis Campos n’exclut rien, pas même le transfert d’un certain Neymar. Si le Brésilien trouve une porte de sortie qui lui convient, il pourra partir. Sur le marché, trois clubs sont actuellement intéressés, sans pour autant avoir passé la seconde vitesse. On retrouve le Barça, la Juventus Turin et Chelsea. Un départ qui permettrait à Paris de pouvoir recruter une nouvelle star. Robert Lewandowski (Bayern Munich) est la priorité.

Kimpembe ne sera pas retenu

🗣💬 @walidacherchour : « Dans la défense à trois que veut mettre en place Galtier, le profil de Kimpembe est très important. C’est un joueur fiable et régulier qui ne doit pas partir. Il faut garder ce joueur cadre qui préserve l’ADN du PSG. » pic.twitter.com/CahDKNuZfu — After Foot RMC (@AfterRMC) July 7, 2022



Ce qui est valable pour Neymar l’est aussi pour le Français, Presnel Kimpembe. Si Christophe Galtier veut installer une défense à trois, le champion du monde ne sera pas forcément titulaire. Notamment si Sergio Ramos tient sa place. Paris, qui cible le recrutement de Milan Skriniar (Inter Milan), pourrait ainsi laisser partir Presnel Kimpembe. Un profil qui plaît à Chelsea, conduit par Thomas Tuchel, qui l’a eu sous ses ordres au PSG. Pour son transfert, les Qataris espèrent 50 millions d’euros. Un tarif abordable pour un joueur de son profil (27 ans), sous contrat jusqu’en juin 2024.

Navas poussé vers la sortie

Dans les buts, un choix doit être fait entre Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas. Et si Christophe Galtier a indiqué avoir besoin de temps, il semble qu’une décision ait déjà été prise. Luis Campos pousserait ouvertement pour Donnarumma, ce qui emmènerait Navas vers la sortie. Courtisé par l’OGC Nice en France, l’ancien du Real Madrid ne manquera pas de trouver un club à l’étranger. A quelques mois de la Coupe du Monde, Keylor Navas doit jouer pour garder le rythme. Il n’acceptera pas un poste de doublure.

Ciao Mauro Icardi !

🚨 | Adriano Galliani a contacté Wanda Nara pour des renseignements sur Mauro Icardi 🇦🇷 ! L’AC Monza veut tenter de le recruter, notamment dans les derniers jours du mercato. 📲@DiMarzio via @Guillaumemp pic.twitter.com/pp49veObnm — Canal Supporters (@CanalSupporters) July 1, 2022



Pour Mauro Icardi, la messe est dite depuis un long moment. Plus personne ne croit en lui au sein du club parisien. Et Luis Campos travaille d’arrache-pied pour lui trouver un nouveau club. Le Portugais a sollicité Wolverhampton, qui semble intéressé. Tout comme Monza, en Italie, qui aurait la préférence de sa femme et agent. Comme Neymar, Kimpembe et Navas, Luis Campos ne fera pas de sentiment. Mauro Icardi, comme tous les autres, ne sont pas au-dessus de l’institution. Et malheur à ceux qui feraient de la résistance. Le loft du PSG est prêt à les accueillir…