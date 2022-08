MU : Un club exotique à la rescousse de CR7

Entre Cristiano Ronaldo et Manchester United, la belle histoire d’amour est en train de se transformer en un divorce palpable. Un épisode regrettable qui vient entacher petit à petit la fin de carrière du Portugais, obnubilé par la Ligue des champions. Récemment, un club de l’hémisphère sud a proposé ses services à CR7. Crédit photo : Twitter @Cristiano

Mais qui va accueillir Cristiano Ronaldo ? Chez les tops clubs européens disputant la Ligue des champions la réponse est : zéro. Aucune écurie ne veut mettre en péril son collectif et sa façon de jouer au profit du Portugais. Chose qui s’est déjà produite lors de son arrivée à la Juventus ou la saison dernière à Manchester United, méconnaissable et bon sixième de Premier League. S’il reste, CR7 jouera l’Europa League pour la première fois depuis l’année 2002 quand il était encore au Sporting Lisbonne. Chelsea, le Bayern Munich, et même l’Atlético Madrid le rival historique du Real ont été cités ! C’est dire que le Lusitanos de 37 ans est prêt à jouer la Ligue des champions avec n’importe qui.

Erik ten Hag : « Je n’accepte certainement pas cela. Je pense que c’est inacceptable »

Absent de la tournée estivale de Manchester United en Australie, Cristiano Ronaldo a rejoué ce dimanche à Old Trafford lors d’un amical face au Rayo Vallecano (1-1) mais son attitude laisse à désirer. Partir du stade avant la fin de la rencontre est quelque chose d’intolérable pour le nouvel entraîneur en poste, Erik ten Hag. « Je n’accepte certainement pas cela. Je pense que c’est inacceptable. Pour tout le monde. Nous sommes une équipe et vous devez rester jusqu’à la fin ». A l’heure actuelle, son obsession reste la Ligue des champions et les records. En ne la jouant pas, il laisserait Léo Messi (125 buts) revenir sur lui et ses 140 unités dans la compétition reine en Europe. Le quintuple Ballon d’Or a néanmoins repris l’entraînement collectif avec ses partenaires la semaine dernière.

Le président des Corinthians se met à rêver

Qui ne tente rien n’a rien, et il a complètement raison ! Duilio Monteiro Alves, président des Corinthians, a dévoilé son rêve fou. Si personne ne semble chaud sur le dossier en Europe, pourquoi pas traverser l’Océan Atlantique et rejoindre le Brésil où la maîtrise de la langue ne sera pas un problème ? Au moins là-bas, le club basé à Sao Paulo dispute la première coupe continentale, la Copa Libertadores. « C’est vrai, je rêve grand. C’est les Corinthians ! Willian et Renato Augusto ne sont-ils pas ici ? Dans le football, tout est possible et j’ai l’obligation de donner le meilleur de moi-même pour les Corinthians. Est-ce possible ? Je ne sais pas » a déclaré Duilio Monteiro Alves lors d’un passage dans le podcast Ulissecast ce jeudi.

Une offre XXL refusée d’Arabie Saoudite

Alors qu’il avait déjà fait savoir à son agent qu’il voulait quitter les Red Devils, Cristiano Ronaldo a reçu une offre folle venue tout droit d’Arabie Saoudite. Mi-juillet, une écurie saoudienne a proposé 30 millions d’euros d’indemnité de transfert à MU, car oui CR7 possède encore une année de contrat. Mais le plus incroyable est à venir puisque ce club du Golfe a également proposé 250 millions d’euros de salaire sur deux saisons au Portugais. Une offre logiquement refusée par le meilleur buteur de United la saison dernière (24 buts) à un peu moins de trois mois de la Coupe du monde qui se tiendra au Qatar du 21 novembre au18 décembre, sûrement sa dernière avec le Portugal. Alors, CR7 partira ou partira pas ?