Monza avance fort sur Icardi (PSG) ! (INFO Média Foot)

Positionné sur Mauro Icardi, Monza progresse sur le dossier en coulisses. L’écurie italienne est plus que jamais positionnée pour récupérer le buteur argentin du PSG.

Le PSG ne veut plus de Mauro Icardi.

Le buteur argentin n’entre plus dans les plans des dirigeants parisiens depuis quelques mois. Et l’arrivée de Luis Campos dans le projet scelle clairement l’avenir de l’ancien attaquant de l’Inter Milan. Le souci, c’est de trouver une destination pour un Mauro Icardi aujourd’hui très cher, tant en transfert qu’en salaire. Et même si le PSG est en capacité de faire des efforts financiers pour le laisser partir, lui qui dispose d’un contrat jusqu’en juin 2024, pas simple de trouver une écurie avec la surface financière pour payer son imposant salaire.

Monza/Icardi, c’est du concret

Sur le marché européen, Mauro Icardi garde une bonne cote en Italie. Et même si les opportunités se réduisent peu à peu avec le temps, un club se démarque en coulisses. Il s’agit de Monza, projet porté par l’incontournable Silvio Berlusconi. Après le Milan AC, le dirigeant italien tente de construire une belle aventure avec le club fraîchement promu en Serie A. Et selon nos infos, les discussions pour Mauro Icardi avancent dans le bon sens. A tel point que les dirigeants de Monza sont aujourd’hui très confiants pour la venue de l’Argentin. Du côté du PSG, on croise les doigts pour que le dossier aille à son terme. Le plus dur sera bien évidemment de convaincre le joueur de quitter Paris pour venir dans un nouveau projet, moins clinquant. Mais à 29 ans, sans grande performance depuis deux saisons, Mauro Icardi pourrait prioriser son retour à la compétition et le temps de jeu. D’autant plus si sa compagne et agent, Wanda Icardi, voit d’un bon œil leur retour en Italie.

🚨 | Le #PSG souhaite en PRIORITÉ alléger l’effectif et se séparer des “indésirables” dont Herrera, Wijnaldum, Kurzawa, Icardi… 🛫 📲 @Tanziloic pic.twitter.com/oIP5RCrPUQ — Canal Supporters (@CanalSupporters) July 21, 2022

Si jamais le PSG parvient à faire partir Mauro Icardi, les Qataris pourraient s’activer pour la venue d’un nouvel attaquant. Notamment si Arnaud Kalimuendo trouve lui-aussi une porte de sortie. Chassé en Angleterre (Leeds, Newcastle) mais également en France (Nice, Lyon). Reste à savoir quel buteur sera déniché par Luis Campos.