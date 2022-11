Le fils d’une légende de l’OM inscrit un but somptueux (vidéo) !

Mickaël Pagis a marqué les esprits lors de son court passage à l’OM (2006-2007). Et maintenant, c’est au tour de son fiston de prendre la relève avec une coup de patte visiblement hérité du papa…

Dans la famille Pagis, on demande… le fils ! Après la superbe carrière de Mickaël Pagis, qui a notamment porté les couleurs de Nîmes, Sochaux, Strasbourg, l’OM et Rennes, c’est au tour de Pablo, son fiston, de régaler. Comme papa, Pablo Pagis est attaquant et démarre tout juste sa carrière. Sous contrat avec le FC Lorient, c’est à Nîmes que ce garçon de 19 ans évolue cette saison sous la forme d’un prêt d’une saison. Et ça se passe plutôt bien.

Un geste pagistral

En Coupe de France, à l’occasion du septième tour, Pablo Pagis a pu s’illustrer contre Borgo, pensionnaire du National. Une victoire 3-0 qui permet aux Crocodiles de se qualifier et de ne pas faire partie de l’hécatombe qui a touché les clubs de Ligue 2 (Saint-Etienne, Laval, Dijon, Le Havre ou encore Quevilly ont été éliminés par des écuries de division inférieure, jusqu’en R1 pour Laval !). En toute fin de rencontre, Pablo Pagis a pu inscrire son tout premier but avec Nîmes. Une superbe réalisation, avec le geste du papa. Un geste « pagistral », comme à la belle époque.

Pour la première fois depuis décembre 2000, un Pagis a marqué pour le Nîmes Olympique. Pas encore né à l'époque, Pablo prend aujourd'hui la suite du père Mickaël. Et c'est plutôt pas mal… pic.twitter.com/li7JaGREYF — Le 11 de Nîmes (@Le11deNimes) October 30, 2022

« J’ai eu un peu de chance… »

Après la rencontre, Pablo Pagis a toutefois confessé que ce but n’était pas totalement volontaire : « J’ai eu un peu de chance, je ne l’ai pas fait exprès. À force de vouloir accélérer le jeu et de donner des ballons en une touche, j’ai fini par marquer ce joli but. Je voulais centrer sans contrôle pour Malik (Tchokounté). Au début, je ne voyais pas le ballon dedans mais au final, il est rentré. J’étais choqué sur le moment ! Ça soulage. Je suis très content, c’est une fierté. J’aime marquer des buts qui sortent de l’ordinaire… » En attendant le prochain but. Volontaire, cette fois !