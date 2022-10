ASSE : Jusqu’à quand pourra tenir Laurent Batlles ?

Après un très mauvais début de saison, Laurent Batlles est en mauvaise posture à l’ASSE. Conforté par ses dirigeants, combien de temps pourra-t-il tenir dans cette situation compliquée ? Sans résultat probant d’ici la trêve, il sera difficile pour lui de rester en poste.

Relégué en Ligue 2 à l’issue d’une saison très décevante, l’ASSE est loin d’avoir entamé l’opération remontée de la meilleure des manières. Mis en difficulté par la pénalité de trois points au classement, le club n’avance pas. Au terme des douze premières journées, les Stéphanois occupent la 19ème place du classement. Une situation difficile qui met définitivement en danger Laurent Batlles, l’entraîneur des Verts. Menacé par une éviction prochaine, le coach doit absolument relancer le club, car une nouvelle relégation serait vraiment mal vécue. Pour la saison en cours, il va falloir un petit miracle pour revenir dans l’élite.

https://twitter.com/SainteInside/status/1581314444730040320?s=20&t=z_Y13fI-pLtBf51LWg-n_Q

Un début de saison catastrophique

Alors que les espoirs de partir sur de bonnes bases étaient grands au début de la saison, on ne peut pas dire que l’ASSE soit au rendez-vous pour le moment. Avec seulement deux victoires en douze matches, le club plonge au classement et compte seulement huit points. Le parcours d’un des grands clubs historiques du Championnat de France fait peur à voir et est à l’inverse total de celui des Girondins de Bordeaux, premiers pour l’instant. Ironiquement, l’une des deux victoires de Saint-Etienne est intervenue contre Bordeaux mais le bilan reste très maigre.

https://twitter.com/SainteInside/status/1582061982571634688?s=20&t=z_Y13fI-pLtBf51LWg-n_Q

Laurent Batlles en danger ?

L’ASSE, qui connaît sa première saison en Ligue 2 depuis quasiment 20 ans, a adopté un tout nouveau fonctionnement pour entamer sa remontée dans l’élite du football français. Avec Laurent Batlles à la tête de l’équipe, Saint-Etienne présente un plan sur le long terme mais ce mauvais début de saison pourrait mettre en danger le coach. Pourtant, la tendance n’est pas à une éviction pour le moment, selon Loïc Perrin, le coordinateur sportif du club. « Batlles pourrait-il être menacé ? Il n’en a jamais été question », a-t-il déclaré récemment. Pourtant, si les résultats n’arrivent pas, il faudra peut-être commencer à en discuter…