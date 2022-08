Le PSG perd ce titi parisien, l’exil continue chez les jeunes

Daouda Weidmann va quitter le Paris Saint-Germain pour l’Italie et le Torino. Un accord a été trouvé entre le clan du joueur de 19 ans et le club de Série A. (Crédit photo : psg.fr)

On ne le sait pas encore mais le Paris Saint-Germain est sûrement en train de perdre très gros en voyant ses propres titis parisiens quitter la capitale française. Une fois de plus, un talent brut du centre de formation a décidé de s’envoler pour obtenir plus de temps de jeu. Issu de la génération 2003, Daouda Weidmann a des envies d’ailleurs et cela peut se comprendre puisqu’il s’entraînait avec le deuxième groupe parisien composé des indésirables de Christophe Galtier comme Layvin Kurzawa, Julian Draxler, Ander Herrera, tous privés de tournée estivale au Japon avec le reste de l’équipe.

Visite médicale ce mercredi

Alors que le Paris Saint-Germain attend une poignée de départs entre Georginio Wijnaldum, Idrissa Gueye, Leandro Paredes, c’est finalement le petit Daouda Weidmann, sous contrat jusque 2024, qui devrait rapporter de l’argent en premier à Nasser Al-Khelaïfi. Une indemnité de transfert de un million d’euros avec pourcentage à la revente est évoqué. D’après un groupe fan du Torino, l’intéressé a passé sa visite médicale à Turin ce mercredi et, par la même occasion, rencontré ses nouveaux partenaires de l’équipe Primavera soit l’équivalent des U19 de l’autre côté des Alpes. A noter que le joueur cadre de Zoumana Camara la saison dernière chez les U19 avait paraphé la saison dernière son tout premier contrat professionnel avec le PSG. Le milieu central à vocation offensive n’avait toujours pas effectué ses débuts avec l’équipe première mais avait disputé l’intégralité des matchs de Youth League jusqu’en quarts de finale la saison dernière, stade où les jeunes titis ont pris la porte par les Autrichiens de Salzbourg (1-3).

C’est fait pour Weidmann au Torino. Le titi quitte donc le #PSG https://t.co/pBint5QL1D — Loïc Tanzi (@Tanziloic) August 2, 2022

Un problème chez les jeunes à Paris ?

Bien souvent, les titis parisiens ont explosé loin de Paris comme les plus connus que sont Mike Maignan, Christopher Nkunku, Kingsley Coman, Moussa Diaby ou plus récemment Yacine Adli, nouveau joueur de Milan, Tanguy Kouassi. On n’espère pas le même sort pour d’autres titis déjà bien intégrés au groupe professionnel comme Warren Zaïre-Emery et Ismaël Gharbi. Respectivement issus de la génération 2004 et 2006, les deux titis parisiens ont tous deux signé leur premier contrat professionnel avec le PSG ces dernières semaines et y sont liés jusque 2025. Dans le cas d’Ismaël Gharbi, un prêt peut avoir lieu lors de cette saison 2022/2023. Privé de temps de jeu sous les ordres de Mauricio Pochettino, un talent pur parisien a fait ses valises en la personne de Xavi Simons, parti au PSV Eindhoven dans le cadre d’un transfert sec. Il n’est pas bon d’être un jeune au Paris Saint-Germain.