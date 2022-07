Le PSG étudie le profil de Patrik Schick (INFO Média Foot)

En quête d’un nouveau renfort en attaque, le PSG regarde le profil de Patrik Schick, buteur du Bayer Leverkusen. S’il n’est pas un dossier prioritaire, l’international tchèque est un nom sur la short-list parisienne.

Après avoir signé Hugo Ekitike, le PSG aurait pu clore son mercato offensif de l’été. Avec Neymar, Messi, Mbappé, Icardi, Kalimuendo et donc Ekitike, difficile de faire plus complet pour Christophe Galtier. Mais Paris n’a pas l’intention de conserver Mauro Icardi, dont le départ est plus que souhaité. Pour Arnaud Kalimuendo, buteur en forme de ce début de saison lors de la tournée estivale au Japon (deux buts en deux matchs), rien n’est encore sûr. Comme Média Foot l’a révélé, il y a un débat en interne entre Luis Campos qui priorise une vente à 20/25 millions d’euros (Leeds et Newcastle sont très chauds) et Christophe Galtier qui l’apprécie jour après jour et qui aimerait le conserver. Mais les Qataris surveillent attentivement le marché pour faire venir un atout offensif supplémentaire. La piste Scamacca a longtemps été étudiée mais l’attaquant italien a signé à West Ham.

La piste Schick est ouverte

Toujours en veille, Luis Campos étudie plusieurs profils. Et selon nos infos, un nouveau nom est actuellement à l’étude : Patrik Schick. Attaquant du Bayer Leverkusen de 26 ans, il a longtemps été courtisé par le Bayern Munich avant que les Bavarois ne filent vers Sadio Mané. S’il n’est pas la priorité du PSG, Patrik Schick figure sur les tablettes parisiennes. Après avoir prolongé en mai dernier jusqu’en juin 2027, le Tchèque ne partira qu’au prix fort (supérieur à 50 millions d’euros). Soit deux fois le prix dépensé par le Bayer à l’été 2020 pour le faire partir de la Roma.