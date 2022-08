Le PSG écrase Nantes, les stars parisiennes au rendez-vous

La soirée a été parfaite pour le Paris Saint-Germain ce dimanche au Bloomfield Stadium de Tel-Aviv dans le cadre du Trophée des champions. Grâce à sa victoire (4-0), la formation de Christophe Galtier a remporté son premier titre de la saison.

La saison dernière, le Paris Saint-Germain s’était incliné face au LOSC et avait cédé son Trophée des champions, qu’il soulevait habituellement chaque année depuis 2013. Paris a bien retenu la leçon et l’a fait savoir au FC Nantes d’Antoine Kombouaré, dernier vainqueur de la Coupe de France. Dans la lignée de ses match amicaux rondement menés au Japon, la formation rouge et bleue a déroulé (4-0) sur des réalisations de Lionel Messi, Neymar (x2) et Sergio Ramos face à des Nantais inoffensifs. Ce nouveau sacre, le premier sous l’ère Galtier, est le onzième dans la compétition pour le PSG. Un résultat net et sans bavure qui laisse présager beaucoup de positif alors que Kylian Mbappé n’a pas participé à cette rencontre pour cause de suspension. On retiendra tout de même les sifflets du public à l’encontre d’Achraf Hakimi, engagé sur les réseaux sociaux dans le conflit entre Israël et la Palestine. Concernant les recrues, Vitinha a commencé titulaire et l’ancien de Leipzig, Nordi Mukiele, est entré en jeu à la 78e minute. Hugo Ekitike, lui, n’était pas du voyage avec sa nouvelle équipe. Côté Nantais, ce genre de match ne peut que préparer les Canaris pour une saison qui s’annonce déjà compliquée avec une participation en Europa League, 18 ans après.

Messi, Neymar et Ramos en feu !

Les anciens du FC Barcelone et du Real Madrid ont tous marqué ce dimanche soir pour le PSG. C’est bien Léo Messi, le septuple Ballon d’Or qui a débloqué le compteur (22e) avant de voir Neymar doubler la mise juste avant la pause sur un magnifique coup-franc. Le plus étonnant concerne avant tout Sergio Ramos, déjà titulaire dans une défense à trois avec Marquinhos et Kimpembe alors qu’il avait commencé la saison dernière en novembre avec Paris pour cause de blessure. Buteur sur une magnifique talonnade à l’heure de jeu, celui qui a passé seize ans au Real dit retrouver une très bonne forme. « La saison dernière, c’était difficile, mais j’ai bien fini. Physiquement, j’étais très bien. Je retrouve mon meilleur niveau » a déclaré le défenseur central de 36 ans au micro de Prime Video après la rencontre.

Cerise sur le gâteau pour Neymar, auteur d’un doublé grâce à un penalty (82e).

Pris à partie la saison dernière après une saison décevante et un parcours inachevé en Ligue des champions, les trois superstars du Paris Saint-Germain sont en train de remettre les pendules à l’heure, à une semaine de la première journée de Ligue 1 à Clermont.