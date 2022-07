La priorité de l’été ne viendra pas à l’OM, McCourt ne veut pas payer

Priorité du recrutement de l’OM, William Saliba est désormais une cible à oublier. Frank McCourt ne veut pas s’aligner sur le prix demandé par Arsenal.

Dans la saison 2021-2022, difficile de trouver meilleur rendu que la copie de William Saliba. Prêté par Arsenal, où il n’a jamais eu sa chance, le défenseur français a littéralement explosé sous les couleurs de l’OM. Une trajectoire ascendante qui l’a mené jusqu’aux portes de l’équipe de France où Didier Deschamps compte désormais sur lui. A quelques mois de la Coupe du Monde, c’est un rêve éveillé et l’OM y est beaucoup dans cette belle histoire.

Saliba veut rester à l’OM

Malheureusement pour William Saliba, le conte de fée avec l’OM a pris fin avec l’arrêt de son prêt d’une saison. Mais très rapidement, le Français a exprimé son désir de rester. Romain Canuti, journaliste pour Le Phocéen, a confirmé sa volonté de ne pas quitter le club : « La clé dans le dossier Saliba à l’OM l’an prochain c’est la volonté du joueur et selon certaines indiscrétions Longoria est en train de gagner la bataille. Cependant le joueur ne fera aucune annonce par respect pour son employeur tant que l’avenir d’Arsenal n’est pas clarifié ». S’il vient de prendre la parole sur le site officiel du club, dans une communication bien encadrée, William Saliba ne fait pas de vague et laisse la porte ouverte à Arsenal : « Mon plan est de me battre et de travailler avec l’équipe, de gagner autant que possible et de grandir davantage. Ça fait du bien d’être de retour et de commencer la présaison. Je suis tellement excité de continuer à m’entraîner et à jouer dans les matchs amicaux. C’est important d’être ici avec les fans, ainsi qu’avec mes coéquipiers. J’espère que nous profiterons d’un bon entraînement et de bons matchs, ce qui est important avant le début de la saison ». Mais en coulisses, il espère depuis des semaines que l’OM fasse la différence.

William Saliba a disputé son premier match avec Arsenal cette saison. 🔴⚪️ pic.twitter.com/VDIYz2H4l8 — Actu Foot (@ActuFoot_) July 17, 2022

Arsenal ne lâche pas, McCourt non plus

Le souci, c’est le prix de son transfert. Malgré toute la volonté marseillaise de conserver son défenseur, l’OM n’a pas les moyens de convaincre Arsenal. Frank McCourt ne souhaite pas payer les 30 à 35 millions d’euros réclamés par les Gunners. A défaut d’un investissement conséquent, qui n’est pas dans les plans marseillais cet été, le dossier Saliba est au point mort et il n’a aucune chance d’évoluer dans le bon sens. D’autant plus que Pablo Longoria vient de boucler les arrivées de Samuel Gigot, Isaak Touré, Chancel Mbemba et Jonathan Clauss pour sa défense. Autant dire que les chances de voir Saliba à l’OM sont désormais inexistantes.

Attention au Barça ?

Pour autant, le dossier Saliba n’est pas pour autant fermé. En effet, le nouveau riche de l’été, le Barça, aurait des vues sur le Français. Actuellement en lutte pour signer un autre français, Jules Koundé (FC Séville), les Catalans ont également un oeil sur Saliba. Si Chelsea ou Paris gagnent la bagarre pour Koundé, Barcelone fonce sur Saliba…