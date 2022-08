Un lofteur du PSG pousse un coup de gueule !

Ça bouge beaucoup en coulisses du côté du PSG et des départs. Thilo Kehrer, actuellement indésirable dans la capitale française, a fait une grosse mise au point sur sa situation actuelle et sur les rumeurs qui l’envoient au FC Séville.

Ce n’est pas nouveau, Thilo Kehrer est l’un des joueurs priés de quitter le Paris Saint-Germain comme Georginio Wijnaldum, Ander Herrera, Idrissa Gueye, Laywin Kurzawa…En effet, l’ancien joueur de Schalke 04 arrivé en 2018 contre 37 millions d’euros ne fait pas partie des plans du nouveau board parisien composé de Christophe Galtier et de Luis Campos. Depuis une semaine, les médias espagnols envoient le défenseur central parisien au FC Séville, qui a perdu son atout majeur Jules Koundé parti au FC Barcelone.

Aucun accord Séville-Kehrer

Via un entretien accordé à Sky Sport Allemagne, l’international allemand de 25 ans a souhaité clarifier la situation. Non, il n’y a aucun contact avancé entre le clan du Parisien et le FC Séville, ni d’ailleurs avec aucun autre club alors que les sollicitations ne manquent pas. Non, un départ ne semble pas d’actualité. « En tant que joueur du Paris Saint-Germain, je me concentre uniquement sur mon club et l’entraînement quotidien, pour être au top de ma forme ainsi que dans les meilleures conditions. Je me sens très bien ici. Mon objectif principal est de réussir sur le plan sportif et d’être le meilleur. Pour cela je m’impose les meilleures conditions préalables. Je ne discute avec aucun autre club que le PSG, il n’y a aucun engagement avec personne d’autre. Toutes les rumeurs actuelles ne correspondent pas à la vérité ». Sous contrat à Paris jusqu’en 2023, le défenseur central allemand semble bien vouloir rester jusqu’à la fin de son contrat. Une situation que ne partage peut-être pas le PSG qui le verrait partir gratuitement la saison prochaine alors que la presse catalane parlait d’un transfert à Séville compris entre 10 et 20 millions d’euros. Il est évalué à 22 millions d’euros par le site Transfermarkt.

Je ne discute avec aucun autre club que le PSG

Résumé de la journée : – Gueye passe sa visite médicale à Liverpool : Le joueur était à l’entraînement du #PSG ❌ – Kehrer dément un accord avec Séville❌ – Wijnaldum ne souhaite pas baisser son salaire❌ – Rafinha devait s’engager dans un club avant de se rétracter ❌ pic.twitter.com/Ij5fZLlpls — Canal Supporters (@CanalSupporters) August 1, 2022

Kehrer dans l’impasse à Paris

Si les discussions sont encore à l’arrêt entre le PSG et le FC Séville, un départ de l’Allemand d’ici la fin du mercato semble toujours possible. Christophe Galtier a commencé à mettre en place une défense à trois lors du Trophée des champions avec Presnel Kimpembe, Marquinhos et Sergio Ramos. Autrement dit, difficile de trouver sa place pour Kehrer surtout après l’arrivée toute récente de Nordi Mukiele, capable d’évoluer en central et arrière droit…comme l’ancien de Schalke 04. Durant le mois de mars, ce dernier s’était montré évasif sur son avenir et avait fait savoir qu’il n’avait pas la volonté de prolonger à Paris mais bien de quitter le club libre de tout contrat en 2023. La saison dernière avec le PSG, il a participé à 33 matchs dont 20 comme titulaire.