INFO Média Foot : Le PSG s’active en coulisses pour Seko Fofana (RC Lens) !

Selon nos infos, le PSG vient d’activer les premiers contacts avec les proches de Seko Fofana afin de se positionner pour un transfert. Le milieu de terrain du RC Lens est une cible chaude de l’été pour Luis Campos.

Le dossier Fofana est à prendre très au sérieux.

Le PSG a coché le nom du milieu de terrain du RC Lens et les Qataris viennent de lancer les grandes manœuvres pour un possible transfert cet été. D’après nos infos, les premiers contacts viennent d’être amorcés entre Paris et les représentants de Seko Fofana. Le lien est établi, la première pierre est posée. Il en reste beaucoup d’autres… Mais le dossier est désormais engagé.

Fofana, c’est 20 millions

Si le PSG n’a pas encore pris contact avec le RC Lens, c’est d’abord pour prendre position auprès du joueur. Et connaître ses envies pour la saison à venir. Après un exercice 2021-2022 de haute facture, Seko Fofana est courtisé. Rester en France, poursuivre avec Lens ou partir à l’étranger : que veut-il faire ? A priori, l’intérêt parisien ne le laisse pas indifférent. Reste à savoir s’il pourra résister à la concurrence d’un effectif qui va encore prendre de la qualité cet été. En effet, Luis Campos est arrivé et envisage clairement du changement, notamment au milieu du terrain. Si Angel Di Maria est parti, le ménage devrait continuer avec les départs de Julian Draxler, Leandro Paredes ou encore Ander Herrera. Seko Fofana, milieu de terrain d’impact, pourrait être un vrai plus pour la transition entrejeu/attaque. Paris n’a pas ce type de joueur. Et à un prix très raisonnable puisque Lens pourrait accepter un chèque de… 20 millions d’euros !

«C’est le milieu moderne» : pourquoi Seko Fofana serait une bonne recrue pour le PSG

« Signer au PSG peut lui faire franchir un cap »

Pour l’heure, Paris n’a pas fait d’offre. Mais la belle saison de Fofana, et sa marge de progression, pourrait clairement permettre au PSG de faire un joli coup. D’autant que l’OL et l’OM, concurrents de Ligue 1, sont également dessus. Mais avec beaucoup moins de moyens financiers. Interrogé par le journal Le Parisien, Ghislain Printant, entraîneur adjoint de la sélection ivoirienne dont fait partie Fofana, a pris position en faveur de Paris : « Signer au PSG peut lui faire franchir un cap.

La concurrence sera plus dense mais il sait ce qu’il veut et n’abandonne jamais »

Vitinha arrive !

En attendant Seko Fofana, le PSG finalise son premier gros coup de l’été. Révélé en exclusivité par Média Foot le 2 juin dernier, confirmé quelques heures plus tard par Foot Mercato, le dossier Vitinha est en train de se boucler en coulisses. Le milieu de terrain du FC Porto, qui dispose d’une clause libératoire de 40 millions d’euros, est à deux doigts de Paris. Il était l’alternative n°1 à Aurélien Tchouaméni, qui a signé au Real Madrid. Paris pourrait dépenser un peu plus de 30 millions d’euros pour son nouveau Verratti. En espérant la même trajectoire pour ce Portugais de 22 ans.