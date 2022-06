Selon nos infos, Colin Dagba ne manque pas de sollicitation pour le mercato à venir. Après Strasbourg en Ligue 1, c’est au tour d’un club anglais et d’une écurie espagnole de venir tenter leur chance. Le PSG veut le vendre.

Au rayon des départs du PSG, il y a la queue. La nouvelle direction parisienne, composée de Luis Campos et Antero Henrique, a pour mission de faire le ménage dans un effectif beaucoup focalisé sur son salaire que ses performances. Des placards à vider avec des joueurs comme Thilo Kehrer, Abdou Diallo, Layvin Kurzawa, Ander Herrera, Leandro Paredes, Georginio Wijnaldum, Julian Draxler ou encore Mauro Icardi. Un contingent d’indésirable qui peut rapporter quelques dizaines de millions d’euros au PSG. Une somme qui sera bien évidemment réinvestie dans le recrutement puisque Paris a déjà des cibles :

Milan Skriniar (Inter Milan),

Jonathan Clauss (RC Lens),

Nordi Mukiele (Leipzig),

N’Golo Kanté (Chelsea),

hephren Thuram (Nice),

Sergej Milinkovic-Savic (Lazio Rome)

ou encore Robert Lewandowski (Bayern Munich).

https://t.co/MoX69VZTj7 👀👀 INFO MÉDIA FOOT : DEUX NOUVEAUX CLUBS DÉBARQUENT POUR UN PARISIEN SUR LE DÉPART 👀👀 #PSG #Mercato #mercatopsg ; — MediaFootMarseille (@UrbancityF) June 13, 2022

Colin Dagba a la cote

Absent des débats sous l’ère Pochettino, Colin Dagba a peu d’espoir d’en avoir sous la houlette du prochain coach. Pour l’instant, on ne sait pas si ce sera Zinedine Zidane, Christophe Galtier ou une surprise. Mais peu importe le nom du nouveau coach, Paris ne compte plus sur Dagba. Jugé trop juste pour faire office de doublure à Achraf Hakimi, le Français est invité à partir. Et il semble avoir l’embarras du choix…

En Ligue 1, le nom du Racing Club de Strasbourg a été évoqué. C’est effectivement le cas. Des écuries comme Lens pourraient également être tentées, notamment si Jonathan Clauss fait le chemin inverse…

Mais il n’y a pas qu’en France que Dagba a la cote.

Villarreal et Leeds sont là

Selon nos infos, on retrouve également deux clubs étrangers pour Colin Dagba. Le premier est en Angleterre : Leeds ! Maintenu en Premier League, l’ancien club de Marcelo Bielsa aimerait tenter le pari. C’est également le cas de Villarreal, en Espagne, où entraîne un certain Unai Emery. L’ancien pilote du PSG souhaiterait donc renouer avec son joueur et tenter de lui offrir un tremplin à l’étranger. Géré par un certain Pini Zahavi, l’homme qui a signé Neymar au PSG, Colin Dagba ne devrait pas avoir de mal à retrouver un club. Le réseau de Zahavi est énorme. Et le PSG pourrait d’ailleurs avoir grandement besoin de lui dans un autre dossier…

En plus de gérer Colin Dagba, l’homme de l’ombre pilote la carrière de Robert Lewandowski. Positionné sur le Polonais, Paris aimerait pouvoir profiter de la bonne relation avec Pini Zahavi pour devancer des clubs comme le Barça.