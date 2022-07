INFO : Ça bouge en coulisse pour Dina Ebimbe (PSG)

Sur la liste des départs du PSG pour ce mercato estival, Eric Junior Dina Ebimbe voit plusieurs clubs bouger sur lui. En Allemagne, deux écuries sont sur le coup.

Luis Campos a fixé un prix pour chaque joueur du PSG appelé à partir cet été. Des tarifs parfois importants. Mais pour Eric Junior Dina Ebimbe, dont le contrat prend fin dans un an (juin 2023), le montant est plus qu’abordable. Paris attend un chèque de 5 millions d’euros pour son jeune milieu de terrain de 21 ans. Et il y a du monde sur le titi parisien. En France, l’ESTAC est sur le coup. Tout proche de le signer cet hiver, Troyes veut toujours l’attirer dans ses filets. Selon nos infos, deux clubs allemands sont aussi sur le coup. Le nom de Francfort est sorti, il est vrai. Mais il y a également le Bayer Leverkusen, très attentif à sa situation.