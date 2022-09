Strasbourg n’arrive pas à digérer, Julien Stéphan en danger ?

Équipe surprise de la saison 2021-2022, Strasbourg est à la peine cette année. La confirmation se fait attendre et le club se retrouve dans une situation complexe. Suffisant pour mettre le coach Julien Stéphan sur la sellette ?

Avec le RC Lens, Le Racing Club de Strasbourg a été l’équipe surprise de la saison dernière. Portée par son nouvel entraîneur, le prometteur Julien Stéphan, l’équipe alsacienne a joué des coudes dans le haut du tableau et affichée un potentiel très intéressant pour les années à venir. Mais après un exercice 2021-2022 réussi, c’est la douche froide cette saison.

Les Strasbourgeois sont à la peine et en panne.

L’étape de la confirmation, la plus dure…

Après les bonnes prestations, Strasbourg est confronté à l’étape la plus délicate d’un club qui monte : la confirmation. Beaucoup d’équipes s’y heurtées et n’ont pas réussi à répéter les bons résultats obtenus. Brest et Montpellier sont dans le même cas de figure. La digestion de la période faste est difficile et prend du temps. Avec elle, l’arrivée de nouvelles recrues, fruit d’un mercato qui se voulait ambitieux, ne rend pas la tâche facile. Le groupe doit se reconstituer et réapprendre à gagner.

🗣️ Julien Stéphan – “C’est moi qui suis responsable de la situation aujourd’hui.” L’entraîneur Strasbourgeois au sujet des résultats de son équipe actuellement 17e au classement. #MHSCRCSA #Ligue1UberEats #PrimeVideoLigue1 pic.twitter.com/CLGFSg5fbo — Prime Video Sport France (@PVSportFR) September 17, 2022

Stéphan en danger ?

Mal parti, Julien Stéphan est-il pour autant menacé ? Pour le moment, non. Strasbourg et son président, Marc Keller, ont cette intelligence de donner du temps aux entraîneurs en poste. Thierry Laurey, prédécesseur de Julien Stéphan, a lui-aussi connu des trous d’air. Soutenu par ses dirigeants, il a toujours su redresser la barre. Pour l’heure, pas d’inquiétude à avoir. Et même si le Racing est en recherche de repreneur, comme Média Foot l’a révélé, la sérénité règne en Alsace. Le club revient de tellement loin qu’il en faut plus pour le faire vaciller.