Coupe du Monde : 3 prodiges qui veulent tout casser au Qatar !

A l’approche de la Coupe du monde, il y a forcément des joueurs qui feront office de révélation pendant la compétition. Certaines nations ont fait appel à des jeunes joueurs qui pourraient exploser au plus haut niveau prochainement.

Comme à chaque édition, de très jeunes joueurs feront leur début en Coupe du monde et ne sont pas encore bien connus du grand public. A l’image de Kylian Mbappé en 2018, ils font preuve d’une précocité incroyable et peuvent espérer s’exprimer sur le devant de la scène. Même dans une édition très controversée, c’est l’occasion parfaite pour se faire un nom devant le grand public. Débutants ou tout juste apprenti, ces trois joueurs ont rendez-vous avec l’histoire. Les rêves sont réservés à tout le monde.

Youssoufa Moukoko, un nom déjà attendu

C’est la perle du football allemand. A tout juste 18 ans (il les aura le jour du début de la compétition), Youssoufa Moukoko a déjà commencé à écrire son histoire en Bundesliga. Originaire du Cameroun, c’est avec le Borussia Dortmund qu’il fait parler de lui ces dernières semaines. Déjà repéré dans les équipes jeunes, il a battu quelques records de précocité à son arrivée chez les professionnels il y a deux ans. Sélectionné dans l’équipe première un jour après son seizième anniversaire, Moukoko est devenu le plus jeune joueur à jouer en Bundesliga, avant d’en devenir le plus jeune à marquer quelques semaines plus tard. Également plus jeune joueur à disputer un match de Ligue des champions, il prend une autre dimension cette saison. Placé sur le devant de l’attaque pour sa première sélection (victoire 1-0 contre Oman en amical), il semble prêt pour sa première grande compétition internationale.

Deux autres pépites prêtes à éclore

Outre Youssoufa Moukoko qui a déjà fait frissonner l’Allemagne, deux autres pépites pourraient également marquer leur territoire au Qatar. Sélectionné dans les équipes jeunes de Belgique, Bilal El Khannouss a choisi son pays d’origine, le Maroc, pour sa carrière internationale. A seulement 18 ans, il débute sa carrière professionnelle cette année avec Genk et sera le plus jeune joueur marocain à participer à une Coupe du monde, lui qui rêve d’honorer sa première sélection lors de la compétition. Les Bleus devront peut-être se méfier du jeune Garang Kuol. Né en Egypte de parents originaires du Sud-Soudan, sa famille est arrivée en Australie avec le statut de réfugié et le jeune attaquant a débuté en pro dans son club, Central Coast Mariners. Il vient aussi d’honorer sa première sélection avec l’Australie en septembre dernier et intègrera l’effectif de Newcastle dès cet hiver. A surveiller également.