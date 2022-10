Après l’OM, William Saliba continue son carton en Premier League !

Étourdissant la saison dernière avec l’OM, William Saliba ne flanche pas. Depuis son retour à Arsenal, le Français confirme son état de forme. La Coupe du Monde s’ouvre en grand pour l’ancien Marseillais.

Après une magnifique saison avec l’OM où il était prêté par Arsenal, William Saliba a largement convaincu ses dirigeants qu’il valait le coup. Auteur de prestations remarquées à son poste de défenseur central, il a même attiré l’œil de Didier Deschamps pour connaître ses premières sélections avec les Bleus. Déjà titulaire à plusieurs reprises avec l’Equipe de France cette année, il n’a pas su redresser la barre d’une Ligue des nations en demi-teinte. De retour avec le club anglais cette saison, il continue d’impressionner et permet au club de figurer en tête du classement depuis des semaines.

Un temps indésirable, maintenant indispensable

Pas dans les plans de Mikel Arteta, William Saliba a été prêté à l’OM pour la saison dernière car il ne répondait pas aux attentes placées en lui à Arsenal. Un an plus tard, la situation semble totalement différente puisque le club anglais pourrait s’arracher les cheveux pour tenter de garder le Français dans l’effectif. De retour à Arsenal cette saison, il n’a pas mis longtemps avant de se faire une place puisqu’il est présent sur chaque match depuis deux mois. Excellent à son poste, il a même réussi à inscrire deux buts en Premier League alors qu’il n’avait pas réussi pareille performance à Marseille.

Des ambitions chez les Bleus

Même si on ne peut pas dire qu’il a été à la hauteur de son talent en Equipe de France pour le moment, William Saliba peut vraiment prétendre à une place dans l’effectif de Didier Deschamps pour la prochaine Coupe du monde dans deux mois. Grâce à son excellente saison du côté de l’OM, le Français s’est fait remarquer et peut vraiment apporter un bel apport à l’Equipe de France dans deux mois. D’autant plus s’il continue sur sa lancée à Arsenal. Ces derniers mois, Saliba a largement gagné sa place et il serait surprenant de ne pas le trouver parmi les sélectionnés pour le Qatar.