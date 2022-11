Coupe du Monde : Un couac XXL autour de l’équipe de France !

Partenaire de l’équipe de France, KFC a commis une belle boulette à l’encontre de Wissam Ben Yedder. Et la réponse de l’attaquant français est tout simplement somptueuse.

Depuis lundi, les Bleus sont arrivés à Clairefontaine, pour une courte période de préparation avant de s’envoler pour le Qatar, avec le match contre l’Australie en ligne de mire. Du coté du centre de préparation de l’équipe de France, certains habitués manquent à l’appel, à l’image de Clauss, Mendy, Digne ou encore Ben Yedder, non retenus par Didier Deschamps pour la Coupe du Monde. Cela n’empêche pas le buteur monégasque de se retrouver au cœur de l’actualité, à la suite d’un échange pour le moins surprenant avec un sponsor des Bleus sur les réseaux sociaux.

La belle boulette de KFC

Partenaire des Bleus depuis plusieurs années, KFC a réalisé un véritable tollé sur Twitter. La marque de fast-food a mentionné plusieurs joueurs des Bleus pour les encourager à marquer des buts au cours du Mondial qatari. Rien de bien grave jusqu’ici, même si la mention d’Hugo Lloris comme potentiel buteur peut laisser dubitatif. Plus surprenant encore, le tweet mentionne également Paul Pogba et Wissam Ben Yedder, qui ne font pas partie du groupe tricolore pour la compétition. Si l’absence du milieu de la Juventus est due à une blessure, celle de l’attaquant monégasque dépend seulement du choix de Deschamps, et la pilule ne doit pas être facile à avaler pour le natif de Sarcelles.

Ca part direct dans le hall of fame des tweets de marques ça. pic.twitter.com/QRlOxOW9k3 — Charly M. (@SeriousCharly) November 14, 2022

Une réponse qui enflamme Twitter

La réponse du principal intéressé ne s’est pas fait attendre. A peine trois minutes après le tweet de KFC, le Monégasque s’est exprimé d’une manière on ne peut plus concise, en répondant à la marque de fast-food avec un : « T’es sûr que t’as bien lu la liste fréro ? ». Une réponse qui ne laisse que peu de doutes sur le fait que l’ancien du FC Séville n’a pas dû apprécier le message à son encontre. Quoi qu’il en soit, sa réponse n’a pas manqué de faire réagir sur la toile.