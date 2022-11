Coupe du Monde : Le verdict va tomber pour Eden Hazard…

A 31 ans, en perdition totale au Real Madrid, Eden Hazard va avoir une dernière opportunité de prouver au Monde qu’il n’est pas « terminé » pour le haut-niveau. Mais le verdict du Qatar risque d’être sans appel si le Belge passe à travers.

C’est incontestablement l’une des plus grosses déceptions du Real Madrid ces dernières années. Si la Casa Blanca domine le football européen dernièrement, ce n’est en tout cas pas grâce à Eden Hazard, dont le statut dans la capitale espagnole ne cesse de perdre de la valeur. Arrivée pour 115 millions d’euros à l’été 2019, le Belge n’a jamais convaincu. Entre les nombreuses blessures et les périodes de méforme, l’ancien de Chelsea n’a disputé que 72 rencontres en plus de 3 saisons complètes, avec un bilan tout aussi maigre de 7 buts et 11 passes décisives.

Eden Hazard, redonne le sourire à toute la Belgique pendant cette CDM stp 😍🙌 pic.twitter.com/ATnOfrs9L5 — Marie (@MarieLBI_) November 14, 2022

Un statut intact chez les Diables Rouges

Malgré une carrière en club à la dérive, le joueur formé au LOSC n’a jamais perdu la confiance de son sélectionneur Roberto Martinez, en poste depuis 2016. Toujours capitaine de la sélection belge, Hazard est presque systématiquement aligné d’entrée lorsque son corps le lui permet. Sur les 6 dernières rencontres de la Belgique, il a été titularisé à 5 reprises, même s’il n’a joué aucune de ces rencontres en intégralité. Du haut de ses 122 sélections, le joueur du Real Madrid reste un taulier des Diables Rouges, avec qui il n’a cependant pas remporté le moindre trophée.

🗨️ Martinez : "Eden Hazard, je le vois plus engagé que jamais"#beINFWC2022 pic.twitter.com/QV1sePYhun — beIN SPORTS (@beinsports_FR) November 10, 2022

Une dernière occasion de briller en sélection ?

Malgré un âge pas encore si avancé (31 ans), Eden Hazard semble déjà être sur la pente descendante. S’il jouit encore d’un statut de cadre au sein de la sélection belge, ce dernier pourrait bientôt prendre fin. Au Qatar, le joueur du Realdisputera sans doute son ultime Coupe du Monde. L’occasion pour lui de montrer qu’il peut encore être un joueur de talent, en brillant au plus haut niveau sur la scène internationale. Le cas échéant, il se pourrait bien que sa carrière n’en prenne définitivement un sérieux coup.