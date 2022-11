Ce joueur du PSG qui a multiplié son salaire par… 100 !

Sur les antennes de RMC, Jérôme Rothen a dévoilé le montant du salaire de Hugo Ekitike à Reims la saison dernière : 6 000 euros par mois. Au PSG, l’attaquant toucherait désormais 650 000 euros mensuel. Du jamais vu…

Jeune doublure de luxe de Kylian Mbappé au PSG, Hugo Ekitike a été projeté d’un coup sous les projecteurs en rejoignant le club de la capitale. Repéré au Stade de Reims où il a débuté sa carrière professionnelle, le Français est entré en jeu à neuf reprises cette saison. Recrue de l’été, l’attaquant a la chance d’évoluer au plus haut niveau désormais au sein d’un grand club européen même s’il a besoin de temps. En prêt au PSG, Ekitike a la chance de voir sa carrière prendre un immense tournant puisque si sportivement il n’a pas encore réussi à vraiment briller, son salaire est énorme maintenant.

Une recrue à faire éclore

S’il n’est pas encore un joueur du PSG à part entière, Hugo Ekitike devrait voir son option d’achat obligatoire se lever au cours de son parcours. Recruté pour 35 millions d’euros, le jeune Français était donc dans les plans de Luis Campos pour éclore au plus haut niveau. Même s’il est difficile d’évoluer aux côtés de grandes stars du football comme Mbappé, Neymar et Messi, les dirigeants parisiens comptent sur Hugo Ekitike pour des progrès lents mais efficaces, surtout quand on sait que Mbappé souhaite quitter le club.

🚨 Hugo Ekitike 🇫🇷 a donné son accord de principe pour signer au #PSG ! Alors que Newcastle 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 lui promettait de multiplier son salaire par 15 (de 17 000€ à 250 000€), Ekitike a refusé l’offre préférant réaliser son rêve : jouer au PSG ! ⭐️ (Le Parisien) — PSG COMMUNITY (@psgcommunity_) July 11, 2022

Un salaire multiplié par 10

Alors qu’il évoluait tranquillement dans son club de Reims, le club qui l’a vu grandir, Hugo Ekitike touchait « seulement » 6 000 euros par mois. Au PSG, il a l’occasion de développer davantage sa carrière puisque son salaire dépasse les 600 000 euros. Avec cette valeur qui a été multipliée par 100, Hugo Ekitike poursuit donc sa progression bien au chaud financièrement. Mais cette nouvelle peut faire sauter au plafond tant le Français n’a pas eu l’occasion de beaucoup jouer depuis le début de la saison. Pour le moment, la pépite de Luis Campos n’a pas encore éclos.